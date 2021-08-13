有網友在Dcard指稱，國道三號清水服務區內一個櫃位「管理的方式就是罰單制度」，員工因忙碌露出鼻子，口罩沒戴好被罰500元；同事將打掃時將名牌放口袋也被罰500元。台中市勞工局指出，已派員調查，若廠商違法屬實將依勞動基準法開罰。

自稱是清水服務區美食街離職員工日前在Dcard指控，第一波疫情前，同事於忙碌時將鼻子露出口罩，就被罰500元；在離峰時段做清潔工作，將名牌取出放在口袋，同樣被罰500元；就連去年三倍券期間，不小心按錯收銀方式遭罰錢。

對此，承包營運清水服務區的新東陽表示，餐飲櫃位違規行為發生在去年，若員工有違反工作規則，公司是針對廠商處分或罰款，但廠商不能扣員工的錢，將對目前40多家廠商及員工加強宣導，員工若遭廠商扣款，可向新東陽提出申訴，若再有類似狀況發生，會把廠商列入未來是否續約考量。

勞工局長張大春指出，勞工局將對該單位實施勞動條件檢查，請該單位說明其與櫃位的權利義務關係，如櫃位屬該單位直接管理，或與櫃位簽定代管合約，將檢視該單位是否違反勞動基準法第22條「雇主應全額直接給付勞工工資」，及第26條「雇主不得預扣工資作為違約或賠償之用」等規定，如經查該單位有違反上述情形，將依勞動基準法第79、78條規定，分別處2萬元至100萬元及9萬元至45萬元罰鍰。