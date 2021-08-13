日股多空拉鋸，人力業者瑞可利因樂觀看待前景而大漲，但晶片族群卻表現疲弱。13日早盤結束時，日經指數收28,043.01點，漲27.99點或0.1%。東證收1,958.36點，漲4.81點或0.25%。

大和證券認為，美股進入整理期且隔夜表現僅收小漲。同時，受美國晶片股收黑影響，日股同業表現也乏善可陳。不過，防禦性股票相對穩健，尤其是人力服務業的瑞可利。

在全年獲利預估可望超乎市場預估後，瑞可利這檔權值股大漲11.5%。

JFE控股漲5.95%，因這家鋼鐵業者曾指出，全年獲利預估可望多增一倍。

反觀美國費城半導體指數，美東12日時，日線已連6黑，日本晶片製造設備商東京威力科創，以及愛德萬測試，分別跌1.06%與3.29%。

因日本疫情嚴峻，航運與陸運業者慘跌，是日經指數中跌幅最大的。12日，東京每日新增新冠病例為4,989例，略低於上周最高紀錄的5,042例。

東芝跌4.37%，雖然獲利已經虧轉盈，但投資人還是沒有信心。