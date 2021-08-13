友銓(5321)轉型電商經營有成，上半年每股盈餘達1.12元，其中第2季合併營收7億元及營業淨利4600萬元，同步創下單季歷史新高，隨著旺季來臨，友銓預估，營運將逐步上揚，全年可望挑戰獲利高峰，今天股價逆勢走高。

受惠網紅流量變現商業模式效益的發酵，友銓第2季合併營收為7億元，較去年同期成長27.5%，營業淨利4600萬元，年增85.6%，同步創下單季歷史新高，電商事業體占比持續增加下，對於毛利率提升亦有助益，第2季合併毛利率35.3%，較去年同期增加達6.4個百分點，惟PCB業務受到匯率波動影響，4月匯兌損失將近700萬元，導致第2季歸屬母公司稅後盈餘為2000萬元，單季每股盈餘0.57元；累計上半年合併營業收入為13.25億元，營業毛利為4.59億元，營業淨利為8374萬元，稅後盈餘為3911萬元，每股盈餘為1.12元。

目前友銓電商業務與PCB業務營收占比分別為70.9%與29.1%，且網紅品牌占電商事業體比重為29%，電商業務營收比重升高，PCB業務受匯率浮動影響亦將逐漸趨緩。

友銓表示，網紅品牌相較於商業品牌，產品單價較高，且其先下單再生產的銷售特性，使得庫存情況可有效控制，且網紅本身自帶流量，粉絲黏著度高，行銷費用上亦明顯低於商業品牌，隨著網紅品牌占比的持續增加，未來對毛利率與營利率的提升都會產生明顯效益。

友銓已通過更名為「美而快國際股份有限公司」，並於8月11日取得變更核准，友銓表示，身為國內上市櫃公司中唯一一家網紅流量變現的電商集團，下半年將持續整合電商資源，善用數據分析，以提供個人導向的精準服務，目前公司在女裝市場已具一定的領先地位，為擴展電商事業版圖，將以現有網紅及電商資源，積極地跨領域，拓展非服飾類商品。公司亦致力培養優秀人才，進一步成為品牌孵化器公司，使網紅流量變現商業模式的效益得以獲得最大的發揮。