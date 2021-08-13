房仲第一品牌永慶房產集團上半年在東台灣氣勢長虹、表現搶眼！不受疫情三級警戒衝擊，永慶房產東台灣1-6月總成交金額累計達130億元，比去年同期大增3成5，店總業績突破6億元，帶動平均單店業績直逼1300萬元，驚豔在地房仲市場。

永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產在宜蘭、花蓮、台東地區一直都是規模最大的房仲品牌，區域內60間加盟店、1千位房仲經紀人攜手服務客戶，搶占了4成店數市佔，輔以台灣唯一成功運作的「深度聯賣」，讓東台灣加盟店聯賣業績突破1.3億元，成長率高達3成4。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶房產集團願意投入大量資源整合及優化既有系統功能，帶領加盟店在東台灣用誠實態度穩健經營，也造就加盟店整體績效年年成長！今年上半年業績突破1千萬的店數，和去年同期相比成長8成；業績跨過3千萬元大關的店數，勁增3倍；其中更有加盟店業績超過4千萬元、5千萬元。

不只東台灣績效搶眼，永慶房產三品牌2021年上半年全台灣新展110店，帶領店數市佔直逼4成，總成交金額衝破2600億元，店總業績突破112億元、較去年同期成長4成4，成交件數突破2.2萬件，聯賣業績達32億元、年增6成，帶動單店平均業績站上1300萬元大關。

多面向行銷創佳績 無畏疫情持續成長

贏得2020年「店總業績卓越獎」的永慶不動產花蓮吉安和平加盟店，好成績延續到今年上半年，店業績突破5500萬元、是去年同期的1.6倍。林薇文副店長強調「集團資源豐富，有行銷、科技上的優勢，只要跟緊集團腳步、做好服務，就能達到好成績。」

林薇文分享，在唐嘉萍店東帶領下，團隊去年開始研究雙網行銷、黃金曝光，為了搶進前三頁、增加曝光率和點擊率，物件標題、照片、行銷文案等皆有一定規範，上半年物件曝光數每月平均達280萬次，是去年的1.4倍，單月來電量最多達到85通。除此之外，還在影音平台開立一鏡到底的賞屋頻道，多面向的行銷帶來4至6月業績突破2100萬元，無畏疫情三級警戒，和去年同期相比多了1倍之多！

實境找房助攻 來電量大幅提升

而從中信房屋轉招加盟永慶不動產花蓮中山站前加盟店的溫文雅店東表示，今年4月總部開始推「雙網黃金曝光」的數位行銷，讓她深深感受到網路行銷的厲害。

即便在三級警戒期間，客戶來電詢問電話量是疫情前的2成，溫文雅補充，疫情期間一直都有外縣市客人想在花蓮置產，「實境找房」服務讓他們先在網路上搜尋物件，搭配Google map實景了解周邊生活圈，團隊甚至還提供空拍照片做輔助！今年1月至6月花蓮中山站前加盟店業績已突破3300萬元，是去年同期的1倍，溫文雅希望在今年底前再開一間加盟店，和夥伴一起挑戰更大的舞台。

實境找房功能讓來電量大大提升，成為疫情期間業績穩定成長的重要關鍵。(圖/照片永慶房產集團提供[三級警戒前拍攝])

創新科技工具助房仲新人快速成交

過去在僑福房屋的劉協誠，深知品牌知名度的重要性！他認為永慶房產集團在系統優化、數位工具開發和升級上，都比其他品牌更完整，因此他去年1月轉招成立有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店，帶領旗下人員變身「在地社區專家」。

更藉由〈行動智能經紀人APP〉即時追蹤客戶需求，加上將經紀人所需服務全部整合進去，一條龍作業模式提升作業效率和服務品質，在疫情之下也穩定經營，今年上半年團隊突破1800萬元業績，和去年同期相比成長近4倍！

除此之外，用有巢氏房屋品牌招募上事半功倍，劉協誠說上半年招募許多衝勁十足的房仲新鮮人，團隊人員有三分之一都是沒經驗的白紙，但是透過總部提供的實境找房、深度聯賣等資源，加上團隊資深幹部們從旁協助，有新人剛工作一個禮拜就成交，大大激勵團隊士氣。

集團強大科技工具輔助，提升經紀人工作效率，搭配實境找房、深度聯賣等資源，房仲新鮮人也可以快速成交。(圖/照片永慶房產集團提供[三級警戒前拍攝])

深度聯賣是深耕在地成功關鍵

在宜蘭區有永慶不動產礁溪健康加盟店、礁溪信義加盟店、礁溪菁英加盟店的游逸婷店東，透過〈i智慧系統〉方便管理，結合〈行動智能經紀人APP〉有效助攻團隊服務效率，〈商耕通〉更是經紀人基本配備，看到適合物件立即用Line轉發，精準滿足客戶需求，重點是操作簡單又方便，即便是40歲以上的夥伴，也能輕易上手，上半年三店業績已突破5500萬元！

「聯賣就是時間，時間就是金錢！」游逸婷補充，第一線經紀人必須跟時間、跟其他同業賽跑，需要快速提供專業、即時的貼心服務，才能贏得成交機會。曾有客人臨時到門市，經紀人在盤點客戶需求後，即刻透過聯賣配對，從帶看、下斡旋到成交，不到2天時間。她開心地說，加入永慶房產集團後，我跟團隊都走出更大的格局！