雷蛇（Razer）宣佈推出全新Hammerhead True Wireless真無線藍牙耳機，搭載Razer Chroma RGB炫彩燈光，提供多樣化自訂效果，輕鬆展現個人風格。保留60毫秒超低延遲遊戲模式，讓玩家玩手遊可佔據優勢。主動抗噪ANC打造聆聽體驗，雙環境抗噪 (ENC) 麥克風前饋主動抗噪技術則可讓通話更清晰。

Razer Chroma RGB支援 1680 萬種色彩與一系列效果，可提供個人化設定，帶來豐富的變化性，Logo的發光模式可隨著音樂律動或使用模式自由切換，讓玩家享有良好音訊品質的同時，可透過個人化的色彩配置，展現品味，讓Hammerhead True Wireless真無線藍牙耳機化身令人矚目的隨身配件。

全新Hammerhead True Wireless真無線藍牙耳機提供ANC抗噪技術，能屏蔽外部環境噪音，例如典型的環境音及飛機航行時的嗡嗡聲；為了解決多數玩家對無線藍牙耳機收音品質的疑慮，Hammerhead True Wireless採用雙環境抗噪ENC麥克風，可有效識別並去除人聲外的背景噪音，確保良好通話品質。

雷蛇Hammerhead True Wireless真無線藍牙耳機提供ANC抗噪技術，能屏蔽外部環境噪音。（Razer提供／黃慧雯台北傳真）

這款耳機採用Bluetooth 5.2確保頻寬、範圍以及使用功率的穩定性，讓使用時間變得更長，並會自動連線到先前配對過的裝置，容易上手。Hammerhead True Wireles也可透過手機連接Razer Audio 應用程式，控制音樂和通話、啟用遊戲模式並啟動智慧手機的語音助理，不論聽音樂或玩遊戲，隨時享受亮眼娛樂品質。除此之外，Hammerhead True Wireless電池的續航力最長可達32.5小時，適合遊戲玩家。

不同於前一代的半入耳式設計，全新Hammerhead True Wireles改為入耳式設計，提供更舒適、穩固的配戴體驗，同時也能加強隔絕噪音效果。產品隨附 3 種尺寸矽膠耳塞，滿足不同耳型需求。新品定價NT$3990，即日起於Razer.com及Razer三創旗艦店發售。其他授權通路蝦皮預計8月18日網路獨家販售； 其他授權通路預計8月底販售。