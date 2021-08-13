泰國醫生組織昨天呼籲政府購買COVID-19快篩試劑應考量品質而非價格，並質疑政府打算購買的中國廠商快篩試劑檢驗效果。政府回應表示會暫緩採購，並仔細檢查快篩試劑的品質。

泰國公視（Thai PBS）報導，鄉村醫生學會（Rural Doctor Society）昨天在臉書發布聲明指出，政府製藥機構（Government Pharmaceutical Organization）要購買850萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑給國家健康安全辦公室（National Health Security Office ）免費發放給各大醫療院所，這是一件好事，但政府在選擇的過程中有問題。

鄉村醫生學會指出，政府製藥機構選擇的標準不是品質而是價格，他們呼籲政府應該購買符合世界衛生組織（WHO）標準的快篩試劑，而不是購買便宜的快篩試劑。

儘管泰國政府尚未公佈要購買的快篩試劑品牌，鄉村醫生學會指出政府製藥機構已經選擇購買中國樂普醫療（Lepu Medical Technology）的快篩試劑，因為樂普提供的價格最低，但美國食品藥物管理局（FDA）已在5月呼籲民眾不要使用樂普的快篩試劑，因為可能有很高的出錯風險。

在鄉村醫生協會提出呼籲後，泰國輿論開始關注這批快篩試劑的品質，民族報（The Nation）報導，公共衛生部常務次長兼政府製藥機構主席奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）昨天表示，進口商Ostland Capital已向泰國食品藥物管理局登記產品，並在8月10 日提出一組試劑70泰銖（約新台幣58元）的價格而贏得競標。

奇帝普說，既然各方對快篩試劑的品質提出擔憂，政府製藥機構決定暫緩購買這850萬劑快篩試劑，政府製藥機構和食品藥物管理局將會仔細檢查這些快篩試劑的品質。