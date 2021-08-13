光華數位新天地為歡度13周年慶，14日至9月12日止，首度採線上線下混合的形式，除來館消費外，民眾若避疫宅在家，動動手指上光華網路商城，單張發票消費滿1000元，也可參加抽獎活動，有電競椅、廣視角螢幕、電競滑鼠、電競耳機等豐富獎品，最大獎為價值4萬2900元的強效筆電，「等你帶回家！」

北市市場處表示，光華商場為回饋消費者，廣邀各大3C廠牌包括Acer、ASUS、AMD、AORUS、LG、Microsoft等大廠共襄盛舉，推出「宅經濟好康購」，14、15、21、22日在網路商城有各品牌超低價優惠商品，機會難得不搶可惜，宅在家就可買好禮，千萬別錯過。

市場處指出，14日至9月12日周年慶期間，來光華全館或網路商城消費，單張發票滿1000元，即可上網登錄發票、參加抽獎，每日最多可登入13張發票，將於9月13日抽出幸運得主，有電競椅、廣視角螢幕、電競滑鼠、電競耳機等豐富獎品，最大獎「Acer SFX14-41G-R2CE 14吋輕量強效筆電」，價值4萬2900元。

市場處也提到，周年慶活動期間，來全館使用悠遊付消費，單日累積滿1萬元，悠遊付會回饋500元光華電子購物金1張，限量500份，送完為止。

另外，學生也有好康優惠，光華商場推出「開學季光華挺你，悠遊支付加碼抽活動」，歡迎學生來光華全館使用悠遊付消費滿1000元，至光華商場1樓服務台，可憑交易明細並出示學生證，即可參加轉盤1次，最大獎1萬元光華電子購物金，抽完為止；光華13周年慶開跑，呼籲民眾做好防疫措施，保護自己，廣邀大家線上、線下拚經濟。