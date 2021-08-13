行政院規畫將發放振興五倍券，因今年疫情衝擊甚鉅，民進黨英系立委陳明文、羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、江永昌等人，今在臉書串聯「全面振興、全民免付」的共同主張，呼籲行政院規畫的「振興券」，全民免付1000元，直接發放振興券。

因應疫情衝擊，蔡政府去年推出付1000元換取3000元的「振興三倍券」。行政院規畫今年再推出「五倍券」，民進黨「英系」立委今發表共同聲明，有鑑於今年疫情衝擊大，紓困與振興須同步，希望行政院長蘇貞昌拍板定案前，能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確。

該共同聲明表示，今年振興券不同往年，所以主張全民免付1000元，直接發放振興券，讓人民有感。

此外，江永昌提出取消紙本振興券中的200元面額及紙本與數位振興券應併行建議，江永昌表示，去年紙本振興券最低發行面額為200元，然而200元的面額不符合民眾的消費習慣，再加上振興券的使用不得找零，200元的振興券的使用對於民眾來說是難上加難，應當取消200元的面額，增加100元的面額，以利民眾消費使用。

外傳，行政院為防疫及加速振興券上路時程，擬採取數位振興券先行，江永昌認為，部分民眾對於電子設備使用較不熟悉，難以適應數位振興券，因而選擇領取紙本振興券，若因此較晚拿到振興券，豈不是造成「被懲罰」的感覺，實屬不妥。