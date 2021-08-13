24歲陳姓男子與23歲鄭姓男子12日晚間，將汽車臨停在新北市中正路某檳榔攤前，穿著火辣的檳榔西施上前詢問「不買車子別停這！」陳嫌等人相當不滿，找來7部汽車包圍檳榔攤，甚至持球棒猛砸櫃台，警方循線逮捕動手的3人，訊後依聚眾滋事、毀損等罪嫌法辦。

據悉，陳嫌與鄭嫌等昨晚間9時許要前往中和烘爐地車聚，途經中和中正路某檳榔攤前，陳嫌將汽車臨停於檳榔攤前，穿著火辣的許姓檳榔西施前來敲窗詢問駕駛陳男，是否欲購買檳榔說「不買車子別停這！」

24歲陳姓男子與23歲鄭姓男子不滿檳榔西施態度不好，找來7部車包圍砸店，遭警方逮捕法辦。（翻攝畫面）

「不買車子別停這！」檳榔西施一句話 惡煞惱怒包圍砸店

陳嫌等人相當不滿離開，2小時後找來7部汽車包圍檳榔攤，共有4人下車要求許姓檳榔西施道歉遭拒，其中3人憤而持球棒砸毀檳榔攤櫃台，許姓檳榔西施則坐在位置上手裡還叼著菸目睹3人動手，嫌犯離開後則打電話報警。

警方獲報循線逮捕陳嫌等3人，另名涉案顏男已通知到案說明，訊後將依聚眾滋事、毀損等罪嫌法辦。

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