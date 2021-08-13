為了防止八大行業成為疫情破口，高雄市警察局加強旅宿業稽查，12日下午在新興區一處旅店，發現有打扮入火辣女子，出來玩房內卻沒看見任何行李，懷疑不單純，當警方控制櫃檯並進入客房樓層後，當場就聽到清楚的呻吟聲，員警見時機成熟入內臨檢，當場抓包3對男女正在從事性交易，訊後除依社維法裁罰，全數送PCR檢測，所幸都是陰性。

警方表示，12日下午2點50分，中山路派出所執行旅宿業防疫稽查工作時，在民主路上的一間旅店前發現有女子打扮入時，手中卻未攜帶行李來入住旅店，相當怪異，員警於是在外埋伏，3點10分許見時機成熟進入逐一在每間房門外探查，發現3間客房內傳出男女交談聲，其中一間甚至傳出洗澡沖水聲，果然查獲3名男客與3名女服務生在從事半套、全套性交易。

警方訊問後，賣淫女子坦承以1600到4000元不等，從事半套與全套性交易，店家抽頭1200到2200不等的費用，同時在房內查獲已使用過的保險套，也當場查扣性交易金額5600元，訊後將6人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並立即將6帶往醫院接受PCR檢測，現場櫃台人員吳姓女子、飯店蔡姓負責人調查後依妨害風化送辦。