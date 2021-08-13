高雄巿長陳其邁13日受訪表示，高雄登革熱截至今年8月，已經維持連續20個月以上本土0確診，是10幾20年來最佳的防治成績，不過近期有兩個地方，病媒蚊的指數稍微高了一點點，為了避免社區傳播，將加強清消。

陳其邁說，不只針對COVID-19防疫，高雄也同步加強登革熱的源頭管理、決戰境外，所以從去年到今年8月，都保持本土0確診個案。而登革熱每年都是境外移入，然後在社區因為病媒蚊指數太高，所以造成社區傳播。

對此，入境的時候，入境人員都會住到防疫旅館，針對防疫旅館則會高密度的做病媒蚊防治，這樣可以讓這些飯店周遭的蚊子（密度）非常低，就不會飛到房間裡面去叮咬入境人員，也就不會傳播到社區。

他說，一整年下來，截至今年8月，高雄已維持20到21個月0本土確診個案。社區部分也加強病媒蚊監測，但昨天去了兩個地方，病媒蚊指數稍微高了一點點，將加強清消。而登革熱主動快篩監測系統也可以防止次波感染。

陳其邁表示，已經全方位的來做登革熱的防治，所以到目前為止，已經保持了20個月以上，0本土確診個案，這是高雄在登革熱的防治過程裡，可能是最近10幾20年來的一個成績，將會繼續努力。

至於搜救桃源區代表謝宜真？陳其邁說，13日共有52個人次，包括國軍、消防局還有民間義消，也出動了無人機、橡皮艇還有空勤總隊的直升機。他也下令，無論如何，一定要用盡所有方式，一定要能夠趕快找到謝代表。