9月即將開學，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起捐贈環保防疫隔板2萬500片給中和區14所中小學。（金瑞龍提供）

9月即將開學，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起捐贈環保防疫隔板2萬500片給中和區14所中小學。（金瑞龍提供）

9月即將開學，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起捐贈環保防疫隔板2萬500片給中和區14所中小學。（金瑞龍提供）

9月即將開學，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起捐贈環保防疫隔板2萬500片給中和區14所中小學。（金瑞龍提供）

9月即將開學，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起捐贈環保防疫隔板2萬500片給中和區14所中小學，受惠學生人數達1萬9391人，由教育局長張明文、中和區長賴俊達代表收下，盼開學後學生也可以安全的在學校享受餐點，一起齊心防疫。

金瑞龍說，台灣防疫管制降至二級，眾多學生得以重歸學校懷抱，繼續求學，疫情傳播最為廣泛的管道為飛沫傳染，因此在學生回歸校園前聯合正隆關懷兒童基金會主動聯繫14所中和區的國中小學，提出捐贈環保防疫隔板以保障學子們的安全。

受益學校包括有中和國小、光復國小、復興國小、景新國小、秀山國小、積穗國小、自強國小、興南國小、錦和國小、積穗國中、中和國中、漳和國中、自強國中和錦和高中附設國中部。受惠學生人數高達1萬9391人。

金瑞龍表示，學校開學在即，但是學生們施打疫苗時間卻無法趕上開學時間，因此非常擔心學生們會受到感染；他也表示，學生們除了日常的知識灌溉，讓他們快樂、健康成長也很重要，同時呼籲大家要遵守防疫條規，讓台灣早日恢復昔日榮景，讓國人早日回到以往正常的生活。

另外，正隆關懷兒童基金會是一家具有關懷社會意識的慈善機構。正隆關懷兒童基金會李春和執行長表示，基金會自2006年以來，以提供清寒獎學金，家變助學金、營養午餐補助金與課後照顧費協助廠區附近學校學生，2015年起更進一步打造全台獨一無二的紙圖書館。

同時也公益贊助台灣家庭扶助基金會「保護兒童好鄰居」、「打開家門 讓愛住進來」等多項活動，捐助大甲媽鎮瀾兒童家園、張秀菊社會福利慈善事業基金會、仁愛教育基金會、中華民國腦性麻痺協會、高雄市親子共學巡迴活動等活動基金、獎助學金、春風及蒲公英家紙產品、紙樂屋產品關懷弱勢兒少成長。