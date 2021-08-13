法務部20名政風高階主管職務異動，13日上午舉行聯合宣誓典禮。部長蔡清祥致詞勉勵，法務部要建立檢察組織新文化，也希望廉政署及全國各政風機構都能普及，一同開創政風新思維，近期太魯閣號出軌、特權疫苗等事件，政風都積極加入調查，被外界評價為「公正客觀的第三方」，他與有榮焉。

蔡清祥表示，肅貪固然重要，但「預防勝於治療」，預先做好機關風險評估、人員安全及整體環境的掌握及管控，幫助機關及早發掘問題，是政風的重要任務。政風主管必須融入機關，以同理心及服務信念與業務單位建立互信，並與檢察、調查等體系分工合作，才能達成人民有感的施政目標。

蔡清祥說，政風角色如同機關的防腐劑，防弊、發掘及協助修正缺失，督促公務員恪盡職守，維護公共安全及確保人民信賴，正是廉政工作價值所在。政風更要以服務為出發點，協助機關落實公務機密及機關安全維護。

蔡清祥並指，疫情嚴峻期間，政風人員也沒有缺席，如特權疫苗等爭議，政風同仁第一時間跳出來調查，給社會一個真相，現在政風已被評價為公正客觀的第三方，讓他與有榮焉。

新任政風高階主管名單如下：

1.總統府政風處長古嘉諤

2.勞動部政風處長歐建志

3.財政部政風處長張鴻俊

4.海洋委員會政風處長陳昭孔

5.文化部政風處長葉建華

6.國防部政風室主任李凌雲

7.行政院農業委員會政風室主任江北鑾

8.僑務委員會政風室主任許有良

9.原住民族委員會政風室主任高清松

10.客家委員會政風室主任朱至明

11.行政院主計總處政風室主任王端勇

12.行政院原子能委員會政風室主任黃幸珍

13.銓敘部政風室主任王弘文

14.審計部政風室主任簡正坤

15.雲林縣政府政風處長楊華興

16.嘉義縣政府政風處長郭建毅

17.宜蘭縣政府政風處長王鎮國

18.金門縣政府政風處長陳宗強

19.基隆市政府政風處長魯志偉

20.嘉義市政府政風處長吳武璋