三星電子副會長李在鎔今（13日）上午假釋出獄，預料將加速各項投資計畫的執行效率，以維護三星在半導體界的地位，然而三星股價並未出現慶祝行情，反而一度重挫將近4%。事實上，三星過去1周股價慘摔超過10%，受到打擊的主因，與記憶體族群景氣到頂，三星被外資調降目標價，評等也下修至「劣於大盤」有關。

李在鎔因挪用公款向前總統朴槿惠與其助手崔順實行賄，在2017年一審時被判5年徒刑，當時他曾服刑入獄1年，不過二審改判30個月，今年1月再次入監，累計到本月已服刑滿18個月，符合超過60％刑期的假釋條件，在法務部同意下獲釋。

三星這段時間雖少了少主坐鎮，但財報數字並未出現衰退，第二季整體營收達554億美元（約新台幣1.5兆），比去年同期成長超過2成，同時獲利達83億美元（約新台幣2324億）年增率高達73.4%，主要受到記憶體晶片價格上漲與晶圓代工產能恢復等激勵。

然而亮眼的財報並無法激勵三星股價，自從李在鎔入監後，三星股價崩跌超過10%，遠遠不如大盤上漲3.97%的表現，且日前外資里昂證券示警，記憶體晶片族群產業景氣已接近高峰，因此下調相關概念股的投資評等，三星的投資評等被降為「劣於大盤」，目標價也從9.8萬韓元摔至8.6萬韓元。

由於三星的記憶體事業後市出現隱憂，導致三星電子股價今早盤一度重挫超過3.6%，暫報7.4萬韓元，三星股價曾在4日曾經衝上8.2萬韓元大關，但不到兩周就慘摔超過10%。

除了三星之外，各國記憶體大廠都受到影響，美光股價下跌超過6.37%，收在70.25美元，台灣的旺宏早盤一度下跌逾5%，暫報38.5元，華邦電重挫超過5%，暫報28.9元，南亞科則下跌近3%，暫報64.6元。