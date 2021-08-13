台北市長柯文哲表示，編書的用意是做知識總整理，期望日後每年都能更新，讓知識不斷傳承、精進下去。（北市府提供）

台北市捷運路網建設超過30年，珍貴工程技術被編撰成叢書，2006年出版至今已有60冊，北市捷運局今日發表「捷運工程叢書精進版30冊」，台北市長柯文哲表示，編書用意是做知識總整理，期讓知識不斷傳承、精進下去，也希望規畫中的萬大線二期、環狀線南北環段能在半年內開工，他也抱怨車站做得不漂亮，只有劍潭站有造型，因此成立捷運美學小組，讓車站蓋得更漂亮。

此次推出的30冊捷運工程叢書精進版，包含土木系列叢書20冊，機電系列叢書10冊，內容納入興建信義線、松山線、環狀線、台中綠線及萬大線時採用的新規範、工法及案例，柯文哲今日也受邀參與新版叢書發表會。

柯表示，北捷發展至今已有152公里、131站，疫情前平均每日運量超過200萬人次，是北市公共運輸系統最重要的基礎，再加上幹線公車、Youbike與步行，儼然形成公共運輸路網。

柯說，板南線延伸到頂埔站、機場捷運線三重站到台北站及環狀線西環段，都在他任內完工，施工當中的還有信義線東延段、萬大線一期，規畫中的萬大線二期、環狀線南北環都希望在半年內開工，東環段則正在中央審核當中，雖希望能在他任內開工，若不行也希望下一任市長的第一年能開工，讓捷運路網一棒接一棒在做。

由於捷運局34年來人員不斷退休，柯便思考如何將累積經驗保存下來、寫成SOP，最後決定組成編輯隊，將過往的土木機電、土地開發等知識編成書，送給圖書館、台灣重要工程單位各一套，在北市圖書館「臺北好讀電子書平台」、捷運局官網也能以電子書形式下載來看。

「編書的用意是知識總整理。」柯說，捷運路網完成後都會寫工程總報告，因此將每條線的報告用知識分門別類，最後編成這本書，代表捷運局34年的心血結晶、更是一種成績報告，期望日後每隔幾年都能更新。他也提到最近都在要求府內進行知識整理，包括公宅建設，期藉由此制度讓知識傳承、精進下去。

此外，有媒體問到北市府推TOD（大眾運輸導向都市發展）開發，多送30％容積獎勵，但政策公告2年多，民間私地申請案掛零，是否缺乏誘因？柯說，TOD概念不是北市府發明，日本就有很成功的案例， 聽說最後一版以全台北市為範圍的都市計畫是1932年編的，因此他任內就把12個行政區進行通盤檢討、重整，其中很重要的是以交通為導向的都市計畫。

柯說，所以每次講內湖不是交通問題，是都市計畫問題，因為該區30年內人口成長4倍，道路面積增加0，當然一定塞，汐止也是10年內人口增加2倍，所以交通為導向的都市計畫很重要 ，編捷運叢書的目的是說每做一件事情要定期檢討、寫成SOP，在蓋的時候避免重蹈覆轍。

柯表示，所以現在有捷運美學小組，蓋車站要做漂亮，若回到30年前他一定要求車站做得更漂亮，現在只有劍潭站有造型，畢竟這要用50年的東西，所以環狀線北環、南環及東環這些以車站為中心的小型都市計畫，除了建築之外，櫥窗擺設也要兼顧美學，不斷精進。