民眾在接種AZ、莫德納疫苗當下，醫護人員都會附上1張由疾管署提供的「疫苗接種須知」，說明疫苗成分、適用對象、臨床試驗數據及保護力。其中，根據須知內容指出，AZ完成2劑接種後保護力為81％；莫德納則可預防94％有症狀之感染。

民眾在接種AZ、莫德納疫苗當下，醫護人員都會附上1張由疾管署提供的「疫苗接種須知」，說明疫苗成分、適用對象、臨床試驗數據及保護力。其中，根據須知內容指出，AZ完成2劑接種後保護力為81％；莫德納則可預防94％有症狀之感染。

國民黨召開「蔡英文 陳時中無法無天 圖利高端 謀財害命 天理難容！」記者會

高端疫苗即將在23日開打，國民黨立法院黨團今出面抨擊，民眾接種AZ或莫德納疫苗時都會拿到1張「仿單(接種須知)」，清楚記載疫苗的保護力，但經函詢衛福部是否也會說明高端數據，卻回覆「此屬廠商個別數據，涉及營業秘密不便回應」，擺明是違反《藥事法》，無法無天只為圖利高端。

民眾在接種AZ、莫德納疫苗當下，醫護人員都會附上1張由疾管署提供的「疫苗接種須知」，說明疫苗成分、適用對象、臨床試驗數據及保護力。其中，根據須知內容指出，AZ完成2劑接種後保護力為81％；莫德納則可預防94％有症狀之感染。

如今，即將在23日開打的高端疫苗，截至目前為止，疾管署仍未清楚說明相關保護力。對此，國民黨立法院黨團日前發函詢問衛福部，要求說明選擇接種高端的民眾在施打疫苗時，拿到的「仿單(即接種須知)」將如何說明高端的保護力。

國民黨立委陳玉珍今表示，依據《藥事法》75條規定，藥物標籤、仿單或包裝，應刊載主要成分含量、主治效能、性能等事項，但經函詢衛福部，官方竟然回稱「此數廠商個別數據，涉及營業秘密不便回應」。

「這未免太黑箱！」陳玉珍氣憤地說，高端都要開打了，結果衛福部卻拒絕依法提供應記載明確數據的仿單，到底有效性有多少，竟然說是營業秘密，「意思就是你可以打高端，但政府不打算告訴你有沒有效」。

陳玉珍進一步說，根據衛福部官網顯示，官方目前對於高端能否與其他疫苗混打，也寫著「本疫苗不得與其他廠牌交替使用」，意思就是無論高端有沒有效果，只要打下去，之後就不能再打其他廠牌的疫苗，「這到底是強迫推銷，還是逼沒有選擇的人只能打高端？」

陳玉珍抨擊，高端研發至今，政府一路開綠燈，今天準備開打，竟然又不打算遵守法律，拒絕在仿單揭示保護力，如果衛福部對高端這麼有信心，難道不是應該身體力行，全體施打高端來替自己的決策做背書嗎？

「用3個字形容陳時中，就是不要臉！」國民黨立法院黨團總召費鴻泰說，陳時中直到昨天還在辯稱3＋11不是疫情破口，實在很想請陳時中重新上一次醫師倫理的課，「如果高端發生問題，陳時中你必須負起全部責任！」

國民黨立委萬美玲則強調，衛福部到今天還無法拿出證據證明高端有多少保護力，現在連仿單也不準備提供說明，看不見真相就要全民施打，讓她覺得「不想打高端，只想打高官！」