日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好其在BMC(伺服器遠端控制晶片)的產業領導地位，將其調升評等由持有到優於大盤、目標價由2000元調升到2450元。

日系外資表示，信驊第二季利潤率優於預期，每股獲利8.79元，毛利率、營業利潤率分別達65.3%、44.7%，均優於預期，但匯損也對信驊第二季造成影響。

信驊第二季營收9.16億元、季增加22.1%，稅後淨利3.01億元、季增加22.1%，單季每股獲利8.79元；累計上半年營收為16.67億元、年增2.0%，稅後淨利5.48億元、年增1.4%，每股獲利達16元。

日系外資指出，數據中心持續擴張帶動的CSP需求和英特爾、超微的新服務器平台觸發的規格升級，預計服務器需求前景保持樂觀，然而，半導體供應鏈的限制仍然是關鍵，包括8吋晶圓代工廠和相關IC零組件短缺，預計信驊第三季的營收將實現低個位數的季增長，但第四季的收入將反映季節性因素以及產能的限制。至於毛利率，預計晶圓代工等成本會上升，但有利的平均售價和新項目出貨量增加將抵消壓力，因此，預計信驊下半年毛利率將保持穩定，反映產能限制，調降信驊2021年每股收益3%，但將2022~2023年每股收益提高7~9%，以反映更好的收入和利潤率。

日系外資指出，有鑑於信驊長線在BMC的產業領導地位，將其調升評等由持有到優於大盤、目標價由2000元調升到2450元。