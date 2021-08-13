據財政部資料，今年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收達21.42億元奪冠，台北市年增1.9倍為六都最大，而六都以外縣市也不遑多讓，共有6個縣市上半年稅收破億，其中彰化縣3.53億元最多，突顯中台灣房地產吸金力強。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格上漲，此外，今年4月公告房地合一2.0於7月上路，也擠出一波趕輕稅的交易熱潮。

綜觀六都上半年房地合一皆創下課徵以來同期新高，又以台中市21.42億元最多，其次為高雄市12.91億元，新北市11.22億元稅收第三高，且台北市、新北市、台中市、台南市稅收年增幅都超過1倍，台北市雖然上半年稅收10.60億元僅排六都第四名，但年增幅高達1.9倍。至於六都以外的縣市，上半年房地合一稅收在1億元以上的有彰化縣3.53億元、新竹市2.81億元、新竹縣2.28億元、屏東縣1.76億元、雲林縣1.74億元及嘉義市1.08億元，彰化縣從2019年開始，上半年稅收就破億，新竹市去年上半年開始有上億稅收，今年直逼3億元，新竹縣急起直追，去年上半年僅6千多萬，今年直衝2.28億元，年增幅高達2.7倍。

郎美囡分析，台中市擁重劃區及建設議題，房市交易火熱，尤其台商回流後大舉挹注中台灣房市，民眾也加入購屋熱潮，房價向上拉抬，故稅收屢創新高；而具有諸多傳產業及隱藏版富豪的彰化縣，在地購買力強，近幾年房市受到台中市帶動，價格也向上挺進；因新興科技業崛起的新竹縣市，主力買盤為高薪工程師，成為建商推案重點區域，這幾年房價連連上揚，從新竹市首先起漲，逐漸外溢到新竹縣；至於雙北在這波資金狂潮下，房市交易開紅盤，其中高端買方屬意蛋黃區、精華地段的保值性，讓台北市交易價量受到鼓動，房地合一稅收也大躍進。