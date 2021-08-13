網紅金大威在鏡頭前淚訴自己整形失敗。（截自網路）

大陸網紅「金大威」因為外表俊俏，早年在美拍APP走紅，惟2019年後突然消聲匿跡。近日他拍片揭曉這2年間消失的原因，原來因為做了臉部脂肪填充手術，沒想到卻變毀容下場，表示自己真的很後悔，最後不禁流下悔恨淚水。

金大威今年3月在抖音更新影片，露出跟2年前大不相同的臉。他無奈坦言，自己為了希望容貌「再升級」，故接受朋友建議，到美容診所接受脂肪填充，沒想到做完後自己不但沒有如預期變帥，還瞬間老了20多歲，淚溝、眼袋、法令紋突然變得明顯，「本來是想變好看的，後面變成了一個醜八怪」。

金大威受到巨大打擊，有段時間嚴重失眠，更因而罹患憂鬱症。回家時都被爸媽、親戚問，「怎麼變醜了」，令他倍感自卑。金大威忍不住流淚，「後悔沒有保護好過去的自己，下半輩子都毀了」。他更勸民眾，整容前務必三思，他也憤恨罵無良醫生，「你們賺這些錢良心不會痛嗎？一個人的後半生毀在你手上，你負擔得起嗎？」。

金大威表示自己還是一直在努力，試著回到良好的生活狀態，因為沒拍影片沒收入，所以開始做功課學習理財，用原本的積蓄買基金賺了點錢，儲夠做修復手術的資金。此外他更開始學彈琴紓壓，如今生活已一點點回到正軌。