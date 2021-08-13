時常登上表特版的美女律師傅靖瑜（貝琪、Becky），有著32D、26、36姣好身材，是美貌與智慧兼具的美女律師，而她昨(13)日在社群PO出上空照，瞬間被網友封「性感女神」。

傅靖瑜除了律師身分外，還有另一斜摃身分是參與犯罪懸疑影集的演出，這也讓她人氣持續攀升，近日她在instagram寫下「體脂維持中」，並PO出全上空的照片，可以見到她頭髮遮重點部位，但牛仔褲卻脫一半卡在臀部上，讓傅靖瑜的高叉小丁全見客，而她的魔鬼好身材也是平日訓練得來。

傅靖瑜之前在社群分享，能見到不論是啞鈴、槓鈴、臀肌的訓練都難不倒她，也PO文分享表示「一般而言，下半身的訓練，會以基本動作-長槓深蹲及硬舉為主。但訓練中後期之後，我會搭配短槓做單腳硬舉（有些人會用壺鈴）。原因是 短槓單腳硬舉可以同時訓練腹肌，重量體積較小，Range of motion大/可作輕重量多組數的訓練；臀肌相對於股四頭肌為小肌群，當重量過重，身體會以股四頭肌發力代償，而無法完全訓練到臀肌。」

不少網友看到傅靖瑜上空平坦腹肌的這組照片，留言「穠纖合度 辣慘了 看傻了」、「性感女神」、「好正喔」、「好辣」、「正翻了」、「啊嘶… 這太過份」、「真心覺得妳真的美跟漂亮的說」、「翻，超美的」、「寫真集嗎」、「我的仙女」、「已失血過多......(鼻血噴泉)」，而傅靖瑜收到留言也會回覆訊息，此舉更讓粉絲開心。