致力於提供消費者最佳的音訊產品的品牌Soundcore（聲闊），近日正式推出三款新品—耳罩式耳機Life Q30、真無線藍牙耳機Life A1以及藍牙喇叭Mini 3，以及進化版Mini 3 Pro，多種選擇讓消費者可盡情享受音樂的美好。

ANKER旗下 Soundcore品牌推出多款新品，包含Soundcore Life Q30新雙色「櫻花粉」與「午夜藍」；高CP值Life A1無線耳機；Soundcore Mini 3與Mini 3 Pro藍牙喇叭（右圖為Mini 3）。（ANKER提供／黃慧雯台北傳真）

ANKER Soundcore Life Q30經過精準調音、Hi-Res無損認證的雙40mm驅動單體，提供延伸高達40kHz的清晰高音，音樂感受更加清透。Life Q30擁有Advanced Hybrid 進階混合式主動降噪，可阻止高達 95% 低頻外界噪音，搭配Soundcore app使用，可客製化調整適應多元化環境的降噪模式，並支援超過22種的專業EQ音色效果，在吵雜的車水馬龍中戴上Life Q30即可瞬間沉浸在喜歡的樂音當中。此外同時支援Transparency 通透模式，啟動後可以在佩戴耳機時仍能聽見周遭環境聲音，帶來更安全的體驗。

ANKER Soundcore Life Q30建議售價NTD$2990，共有經典款「星空黑」，以及全新雙色「櫻花粉」與「午夜藍」等三個顏色。Life Q30羽量級輕盈外觀，親膚柔軟蛋白質耳罩搭配記憶海綿材質，再加上高續航及快速充電，即便在降噪模式依然可以維持40小時的續航力，且完全充滿電力僅需2小時！

小資族群有福了！Soundcore聲闊推出兩千元有找的高CP值Life A1，同樣具備Soundcore聲闊獨家調音技術，搭配8mm動態驅動單體，提供專業且均衡的聲音表現；EQ調節支援3段音樂模式切換，分別為標準模式、Bass Booster、人聲增強三種模式，只要透過連續按壓耳機三下即可切換。充電方面，Life A1耳機續航9小時，搭配充電盒可使用35小時，同時也擁有充電10分鐘即可提供1.5小時續航特色，支援USB-C有線充電及Qi無線充電。建議售價NTD$1680 ，產品內容除了可左耳、右耳單獨使用的耳機與提供耳機充電的耳機艙外，也提供5對耳塞與3對耳翼，可選擇最適合的尺寸，感受舒適的聽覺體驗。

疫情悶著不能出門狂歡嗎？其實在家也可以享受派對感！ANKER Soundcore Mini 3八月份正式上市，更加碼推出進化版Mini 3 Pro。Mini 3 Pro獨家360度RGB節拍驅動技術，讓燈光隨著音樂同步律動，搭配樂音更有氛圍！透過Soundcore app除了提供6種光影模式，也能自訂EQ調整自己喜歡的音樂設定，營造迷人的視聽饗宴。

ANKER Soundcore Mini 3與Mini 3 Pro擁有獨家BassUp 2nd低頻強化技術，搭配6W功率喇叭，低音強勁磅礡，高音通透；PartyCast百人連線技術可同時連接超過100台 Mini 3或Mini 3 Pro，一鍵啟動Party Time，打造360度的立體音效，高續航力可享受15小時音樂連續播放不間斷。

Mini 3與Mini 3 Pro建議售價分別為NTD$990與NTD$1490，皆備配IPX7防水係數，帶著上山下海都方便！Mini 3與Mini 3 Pro外觀皆採用沉穩的消光金屬質感，搭配灰黑交錯編織掛繩，一手輕鬆掌握。