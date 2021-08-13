郵局員工因工作性質特殊，需與民眾頻繁接觸，本土疫情尖峰期間，也有多人確診後找不到感染源，基層不斷爭取列入第7類疫苗接種對象，但目前僅有外勤人員被列入施打。郵局昨晚突然發出疫苗施打意願統計，台灣郵政產業工會推測，郵局即將再度肩負振興券發放任務，而本土疫苗又要在8月23日起施打，把兩件事聯想在一起，根本是要讓員工強迫中獎高端疫苗，呼籲高層不要讓員工在「被遺忘」與「沒得選」之間成為犧牲打。

郵政產業工會表示，在6月9日疫情指揮中心增列第7類對象之後，事業單位銜主管機關交通部之命調查施打意願，郵局外勤同仁在6月22日被納入施打對象，並於7月起開始分批施打，而窗口同仁在這一次調查之後便不了了之。

如今5倍券的政策箭在弦上，本土疫苗23日開始施打，兩件事的細節雖仍未明定，距拍板亦為期不遠。工會認為，值此時間點，事業單位於昨晚又發了一次疫苗施打意願調查，並要求於今日上午10點半前完成統計回傳，「晚上發公文、早上急著收，有違常理」。

郵政產業工會聲明，窗口同仁本為高接觸風險之第一線工作人員，又在防疫紓困任務上擔任的重要角色，顯示第一線基層優先施打疫苗之必要。而疫苗施打固然刻不容緩，然血肉之軀無可代受，每位國人皆有權為自身最佳健康利益設想，在不同疫苗種類之間，就疫苗保護力、副作用、混打的可能性、國際認證通行等面向做出選擇，而非在「被遺忘」與「沒得選」之間成為犧牲打。