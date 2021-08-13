七夕情人節14日將至，基隆市政府特別規畫5條超浪漫散步路線，景點包括從地標觀景台眺望基隆港夜景，歡迎來放閃。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

七夕情人節14日將至，基隆市政府特別規畫5條超浪漫散步路線，景點包括許梓桑古厝等懷舊之旅，歡迎來放閃。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

一年一度的七夕情人節14日將至，基隆市政府特別規畫5條超浪漫散步路線，包括「歐洲浪漫」、「濱海散步」等旅程，景點包括正濱漁港彩色屋、地標觀景台等，讓情侶們安心出遊，歡迎大家來基隆放閃。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，山海環繞的基隆，絕對是情人節約會的首選聖地，這次特別規畫5條安心放閃遊程，其中和平島公園更是台灣首部奇幻甜蜜寵物迷你劇集《我的老闆是隻貓》的浪漫約會場景之一，想與劇中男女主角一樣甜蜜放閃，選基隆盡情享受美麗大自然準沒錯。

曾姿雯表示，5條路線中，「歐風浪漫之旅」從正濱漁港色彩屋→和平橋→阿根納造船廠→和平島公園→潮境公園；「文藝輕巧之旅」從東岸E-square廣場→安樓咖啡 ENZO Cafe→虎仔山步道→KEELUNG地標觀景台→廟口夜市；「濱海散步之旅」從外木山情人湖濱海大道→大武崙沙灘→湖海灣。

「懷舊復古之旅」從許梓桑古厝→義二路→中正公園→二砂灣砲台→金派甜點；「峽谷芬多精之旅」從暖暖運動公園→拉波波村→暖東峽谷→荖寮坑→大菁農場藍染。

另外，在地特色委託行街區於7日推出「福氣商店」是基隆第一間伴手禮展店，引進多家知名品牌設櫃，包含台灣百大伴手禮「泉利米香」、飛魚卵的專家「阿里棒棒」、麻花世家「口福」、精緻水果行「王樣水果」、 西點麵包「朋廚烘焙坊」，以及「馬祖－馬祖好食」，福氣商店更特別推出基隆海派浪漫手機殼原價一入599元，「揪愛你情侶組」特價920元可自選型號款式。

曾姿雯也呼籲，民眾在警戒降級後，來到基隆消費及出遊，仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾的安全。