海巡署第十三巡防區指揮部所轄第八澎湖海巡隊10038艇12日9時17分於花嶼西方海域發現「合興566號」大陸籍油料運補船越界進入我國限制水域航行未作業，經廣播多次均拒不停船，海巡隊強靠登檢，將人船押返馬公留置調查。

為嚴防大陸漁船入侵臺灣海域作業，與防堵疫情入侵台灣，12日海象轉趨平緩，10038巡防艇執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，擴大巡邏範圍，加強取締大陸漁船勤務作為，於花嶼西方16.8浬海域處發現「合興566號」陸船越界進入我國限制水域，經廣播3次命令停俥受檢，該陸船仍拒絕停船受檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船。

執勤全程均落實各項防疫措施，查獲蔡姓船老大等6人，經查船上為空載，亦無牛、豬肉相關製品，另協請縣政府衛生局快篩顯示6名陸籍船員皆為陰性，並落實陸船消毒作業與船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。全案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」留置調查。

海巡署表示，今年統計至今日澎湖海巡隊已帶案扣留8艘大陸漁船，裁罰金額1071萬元，並將持續執行護永專案勤務，以維護漁業資源及漁民作業權益，另籲請漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署118免費專線，海巡人員將隨時馳援服務。