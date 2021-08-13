行政院規畫發放振興五倍券，盡管朝野立委都主張發現金紓困兼振興，但行政院長蘇貞昌堅稱「五倍券等於現金」，刺激經濟效益更好。對此，民眾黨立委蔡壁如今痛批，人民要求發現金，為什麼要被百般刁難，難道蘇貞昌的臉皮比數百萬生活陷入困境的人民重要嗎？行政院堅持要發振興券，除了面子問題、耍官威，究竟還有什麼隱情。

「我錯了！」蔡壁如表示，過去她認為政府聽不見人民的聲音，事實上政府聽見了，只是充耳不聞，而且面對民生疾苦，視若無睹，拿人民所賦予的權力，輾壓民意、欺負人民。

蔡壁如說，艱苦人現在迫切需要的，是能夠支付生活基本開銷的救急金，振興券不能救急，艱苦人拿了振興券最可能的「消費」方式，就是折價換現金。

蔡壁如認為，發振興券，等於間接鼓勵窮人折價換現金，更是製造有消費能力的有錢人用八、七折買券的機會，變相剝削窮人，這叫劫貧濟富，不叫振興經濟，是政府與有錢人一起欺負窮人。

蔡壁如強調，我們要求排富發現金，金額不是50萬、5萬元，而是5000元，把這5000元分攤到12個月，每個月約417元，這筆小錢可以讓窮苦人添購基本日用平或補貼房租水電費等，不論金額多寡，呼籲政府盡速排富發現金最重要。