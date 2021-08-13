針對當前疫情防控形勢和人群流行特徵，大陸國家衛生健康委會同有關部門對戴口罩指引和重點場所重點單位重點人群防護指南進行了修訂，形成了《公眾和重點職業人群戴口罩指引（2021年8月版）》和《重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（2021年8月版）》。

★公眾戴口罩有什麼最新要求？

對普通公眾來說，除了在密閉場所需要戴口罩外，當處於人員密集的露天廣場、劇場和公園等室外場所時，也需要佩戴口罩。另外，我們建議公眾家裡日常備用一些高級別口罩，當家人出現了鼻咽不適、咳嗽、打噴嚏和發熱等症狀，到醫院就診的時候，佩戴更高級別的口罩，保護自己，保護他人，全面防範傳播風險。

★新指引中，重點職業人群包括哪些？

新版戴口罩指引中，重點職業人群主要涉及：境外輸入和汙染傳播高風險崗位、醫療機構工作人員和公共場所服務人員等三類人群。

第一類是境外輸入和汙染傳播高風險崗位人員，特別強調境外冷鏈食品、交通運輸相關的海關工作人員和保潔員、搬運員、司機等崗位強化防護，工作期間全程佩戴顆粒物防護口罩，防範經物、經環境、經人的傳播風險。

第二類是醫療機構工作人員，除醫務人員、直接接觸病人或感染者崗位工作人員重點防護以外，接觸潛在汙染物的人員，比如保潔員、護工、水暖工、化驗室工作人員等佩戴顆粒物防護口罩，醫院其他工作人員，比如保安、導醫等佩戴醫用外科口罩或更高防護級別口罩。

第三類是公共場所服務人員，比如（航空、鐵路）乘務員、警察、快遞員等，以前要求佩戴一次性醫用口罩，這次修訂進行了提級強化，要求工作期間佩戴醫用外科口罩或更高防護級別口罩。

★公眾日常佩戴口罩有什麼注意事項？

口罩的正確使用、儲存和清潔是保持其有效性的關鍵。公眾日常要注意以下事項：一是正確佩戴口罩，確保口罩蓋住口鼻和下巴，鼻夾要壓實；二是口罩出現髒汙、變形、損壞、異味時需及時更換，每個口罩累計佩戴時間不超過8小時；三是在跨地區公共交通工具上，或醫院等環境使用過的口罩不建議重複使用。

四是需重複使用的口罩在不使用時宜懸掛於清潔、乾燥、通風處；五是戴口罩期間如出現憋悶、氣短等不適，應立即前往空曠通風處摘除口罩；六是外出要攜帶備用口罩，存放在原包裝袋或乾淨的存放袋中，避免擠壓變形，廢棄口罩歸為其他垃圾處理。

★為什麼要修訂公眾和重點職業人群戴口罩指引？

今年7月以來，境外輸入引發本土聚集性疫情已先後波及多省份，Delta變異病毒株傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長，當前暑期人員外出流動多，機場、港口、碼頭等主要出行中轉場所人員大量聚集，疫情傳播風險進一步增大。

與此同時，受長期持續的疫情影響，公眾以及相關從業人員的防護意識減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等麻痹思想和僥倖心理，在落實防疫措施和個人防護方面出現漏洞。為進一步提高公眾和重點職業人群防護意識，防範疫情傳播風險，對公眾和重點職業人群戴口罩指引進行了修訂，進一步強化防護要求。