近來傳出有詐騙集團竊取某軟體公司個資，而該公司為承接多個社福團體捐款系統，導致許多捐款人近期接到詐騙電話。（翻攝自臉書／林良齊台北傳真）

近來傳出有詐騙集團竊取某軟體公司個資，而該公司為承接多個社福團體捐款系統，導致許多捐款人近期接到詐騙電話稱「設定錯誤成每個月定期捐款5000元，若要更改請依指示操作」，如至善基金會近期先後發給捐款人2封簡訊，提醒捐款人切勿落入詐騙集團的圈套；第一社會福利基金會也在臉書提醒捐款人提防。

至善基金會簡訊提醒「已證實公益詐騙，至善不會要求致電要求提高或更改捐款金額，若有疑似詐騙電話，請掛掉或打165」。

至善基金會表示，前天下午4點，詐騙集團開始打電話給至善捐款人，至善立刻通報165，台北辦公室直到晚間9點半，接了至少200通捐款人的確認電話，許多捐款人透過訊息、email向我們確認、通報，謝謝大家的機警，第一時間跟我們查證，沒有被騙。但擔心仍有捐款人受害，因此再一次全面發送電話簡訊、寄發email，以及向沒有上述兩項資料的捐款人電話聯絡，內容都是提醒大家務必小心，不要落入詐騙集團的圈套。

此外，至善也督促該公司，確認資料庫的安全性，網軟公司已將至善資料庫移轉至新的伺服器，增加系統監測工具，完成網站異常程式檢測等；至善基金會認為，發生這種破壞社會信任的事，真不知會打擊多少善念，折損多少善行，感到十分沉重也很遺憾，一定會盡心盡力營造安全的服務環境，捍衛大家的權益，堅定信念繼續推動兒少服務。

台灣聖心文教基金會董事長杜俊和說，該公司承接多個社福團體捐款系統，詐騙集團得知捐款人姓名、電話、捐款日期及捐款金額等，並以此取得捐款人信任後，要求捐款人至ATM認證身份，並要求轉帳至特定帳戶，以此行騙，提醒捐款人注意安全。

第一社福基金會則說，周日接到有捐款人反應接到詐騙電話，感覺茲事體大，同仁怕有其他捐款人會來電詢問，緊急趕至辦公室加班接電話，粗估約有60多位捐款人反映此事，基金會也在8月8日在臉書、官網公告、傳簡訊等方式通知捐款人，請大家小心詐騙，並在8月9日蒐集好資料就去警局備案。