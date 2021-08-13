馬來貘「貘莉」母女舐犢情深。（台北市立動物園提供）

馬來貘「貘豆」當哥哥了。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園超人氣動物、11個月大的馬來貘「貘豆」晉升為哥哥了！馬來貘「貘莉」在10日晚間10點16分平安誕下一隻小寶寶，母女均安，寶寶的可愛模樣萌翻眾人，也讓來自捷克布拉格動物園的帥貘「貘克」成為二寶爸，2年內喜得一子一女，讓台捷聯姻順利湊成一個「好」字。

園方表示，經過13個月漫長等待，芳齡13歲又9個月大的「貘莉」終於在日前產下女寶寶，11日早上保育員回頭檢查監視器影像時，卻發現寶寶因找不到媽媽乳頭因此沒有喝到奶，於是趕緊請來獸醫師為母女倆檢查身體狀況，再想辦法幫助「貘莉」能夠順利為寶寶哺乳。

幸虧照養團隊不間斷進行馬來貘個體減敏與親近訓練，讓新手媽媽「貘莉」習慣保育員和獸醫師近距離檢查。園方說，保育員利用毛刷幫「貘莉」按摩，引導她側身躺下，當「貘莉」靜靜的享受著保育員所提供的產後護理服務時，獸醫師再將小寶寶抱到靠近媽媽乳房的位置，小寶寶成功含住乳頭後很自然的就開始吸奶，模樣十分可愛。

園方說，這次是馬來貘「貘莉」第一次生產，但過程平靜和從容，原來保育員在妹妹「貘芳」懷孕後期時，每天都有紀錄下「貘芳」乳房、外陰部及腹部的影像，對比姊姊「貘莉」懷孕後期的外觀變化，已經能夠精準地預估生產期程，並提前做好各項準備工作。

園方表示，馬來貘「貘莉」的新生寶寶體重為5.7公斤，深褐色的身體布滿白色花斑和條紋，像小西瓜一般的可愛外表，會在約2個月大時慢慢轉變成跟爸媽一樣的黑白色。經過這兩天的密切觀察，目前寶寶已經能自行站立並順利喝到母奶，讓大家放心不少。