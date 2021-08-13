中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，今日國內新增18例確定病例，其中本土病例4例，境外移入14例，境外移入個案中有5人在國外曾接種2劑疫苗，其中2人完整接種滿14天，另外3人則是7月底、8月初之間接種的。死亡個案方面，今日新增2例。對於今日境外移入個案較多，指揮官陳時中表示，可能最近是假期的關係。

4例本土病例中，有3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。4人為2男、2女，介於20多歲至50多歲，發病日介於今年8月7日至8月9日。個案分布為臺北市及高雄市各2例。4人中，3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

境外移入方面，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

確診個案中，今日新增2例死亡，案8852為80多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月28日因出現發燒、呼吸喘症狀就醫採檢並收治住院，6月1日確診，6月8日解除隔離，6月26日出院，7月5日因其他原因死亡。案14165為60多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月17日出現發燒症狀，6月20日就醫採檢並收治住院，6月21日確診，8月4日死亡。

這波本土疫情（5月11日至8月11日），共累計公布14615位確診個案，其中已有13142人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。截至目前，國內累計15836例確診，分別為1319例境外移入，14464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案4166、案9260)，共累計110例移除為空號。

去年至今，國內共累計819例COVID-19死亡病例，其中811例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市312例、基隆市28例、桃園市25例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。