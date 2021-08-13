針對當前疫情防控形勢和人群流行特徵，大陸國家衛生健康委會同有關部門對戴口罩指引和重點場所重點單位重點人群防護指南進行了修訂，形成了《公眾和重點職業人群戴口罩指引（2021年8月版）》和《重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（2021年8月版）》。

★與之前「三重」（重點場所、重點單位、重點人群）防護指南相比，這次修訂的主要變化有哪些？

「三重」的種類由原來65類增加到85類。在重點場所和重點單位方面，增加了對碼頭、口岸、棋牌室（麻將館）、游船（觀光船）、劇場等10類場所和單位的衛生防護要求。在重點人群方面，增加了機場保潔人員、境外和境內航班保潔人員、機場司機、機場公安輔警等10類重點人群的衛生防護要求。

★「三重」防護指南重點強化了哪些要求？

根據當前疫情形勢，對所涉及的重點場所和重點單位進一步強調落實主體責任，堅持「人、物、環境同防」「閉環管理」，強化了健康監測、疫苗接種、核酸檢測、清潔消毒和應急處置等措施要求。

對所涉及的重點人群，加強相關行業職業人員，特別是一線職業人員嚴格執行戴口罩、疫苗接種、消毒等防護要求，確保各項防控措施落實到位。

★商場、游泳、健身等生活服務類場所，防控措施有哪些新變化？

一是增加了體溫檢測和健康碼核驗，體溫和健康碼正常者方可進入；二是細化了管理措施，提出對不使用或不會操作智能手機的老年人等群體做好服務引導等人性化管理措施；三是提升工作人員防護等級，工作人員要全程佩戴醫用外科口罩或更高防護級別口罩。

★對棋牌室（麻將館）等有哪些防控的新要求？

棋牌室（麻將館）是此次指南修訂新增的場所，也是一類人員密集、空間相對密閉的場所。針對此類場所，一是提出對進入場所的人員檢測體溫和核驗健康碼，防止來自中高風險地區人員進入場所；二是降低棋牌室（麻將館）的顧客數量和停留時間，增加牌桌之間的距離，減少人員的聚集。三是要求棋牌室（麻將館）的人員戴口罩。

★對老年人等特殊群體提出了哪些新的防護要求？

老年人等特殊群體是高風險人群，主要對養老機構和居家的老人兩個方面來提出防護要求。對於養老機構：一是入口處對工作人員進行體溫檢測，對探視人員進行體溫檢測、核驗健康碼並進行登記，體溫正常者方可進入。二是封閉管理期間，不允許探訪。非封閉管理期間允許探視的，控制探訪人員數量、活動區域和探訪頻次，必要時可實行預約管理。

對於居家的老人：一是外出時做好個人防護，戴好口罩，有慢性肺病、心臟病的老年人應在醫生的專業指導下戴口罩。二是避免前往人員聚集、空間密閉的場所，如棋牌室（麻將館）等。