藍天(2362)受惠筆電需求持續強勁，2021年第二季合併營收雙位數「雙升」登近15季高點，帶動稅後淨利達3.88億元、每股盈餘（EPS）0.65元，雙創近7季高點。累計上半年稅後淨利7.08億元、年增達5.66倍，每股盈餘1.19元，已一舉賺贏去年全年。

藍天公布第二季合併營收63.71億元，季增13.69％、年增14.44％，創近15季高點。雖然毛利率20.64％、營益率9.2％，低於首季及去年同期，但稅後淨利3.88億元，季增達21.38％、年增達29.53％，每股盈餘0.65元，雙創近7季高點。

合計藍天上半年合併營收119.75億元、年增達33.12％。毛利率21.57％、營益率9.29％，雖低於去年同期24.46％、10.19％，但稅後淨利7.08億元、年增達5.66倍，每股盈餘1.19元，已賺贏去年全年6.66億元、每股盈餘1.12元。

藍天表示，第二季筆電市況需求持續熱絡，遠距教學等宅經濟需求力道未減。藍天筆電事業群藍海機種首季銷售比重站穩6成，持續推出商務型及消費型新品，使第二季藍海機種銷售比重持續攀升。

藍天藍海機型第二季出貨48萬台，季增8％、年增14％，使營收達53億元，季增、年增達13％，雙創10年新高。上半年出貨量衝上92萬台、年增達43％，帶動營收突破百億元、年增達39％，營益率6.9％，較去年全年提升2個百分點。

展望下半年，隨著遠距商機持續發酵，藍天表示筆電訂單能見度已達年底，並透過調整設計降低缺料影響。公司推出一系列新款商務及電競筆電，滿足返校、雙11及年底歐美旺季需求。7月筆電營收20.9億元，預期下半年出貨將超越上半年，帶動筆電營收及獲利季季增。

通路事業群方面，中國大陸第二季GDP季增1.3％、年增7.9％，顯示中國大陸疫後經濟反彈趨緩。百腦匯中國大陸事業群仰賴與商家長久建立的良好合作關係，18家科技廣場達成5家滿租、平均出租率95％。

藍天表示，配合實體通路及線上電商搭配銷售的行銷優勢，百腦匯中國大陸事業群第二季營收達8.55億元，季增3％、年增17％，上半年營收達16.87億元、年增12％，整體營運已走出去年疫情衝擊，與商家攜手重返成長軌道。

而轉投資30％的群光廣場百貨，上半年營收25.76億元人民幣、年增達90％，亦較前年同期成長4％，稅後淨利0.79億元人民幣、年增達1.7倍，亦較前年同期成長27％。隨著暑假、十一長假、店慶及聖誕節等購物旺季陸續到來，下半年營收及獲利可望穩步揚升。