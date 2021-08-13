政部關務署委由台船(2208)建造4艘100噸級巡緝艇，第一艘在今天舉行安龍典禮。海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案預算8.25億元，去年由台船得標承造。

首艘100噸級巡緝艇去年12月25日開工，今日順利舉行安龍典禮。該型巡緝艇船長32米、寬7米，船速可達30節，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪機率，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態，使其具有速度快、機動性強及優異的操控性能以執行海上查緝任務，能替關務署執行查緝的同仁增添新戰力。

該艇採用歐規德國MTU高速主機，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。該案後有2年保固保養工作，為有效執行交船後相關保固或保養責任，提供完整維修史略紀錄，以及預防保養週期與料配件籌獲管理，台船公司將建立保固保養平台與維修保養能量，為造修合一做好準備。