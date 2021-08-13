驅動IC族群上半年全數交數亮眼成績單，聯詠(3034)大賺逾2.5個股本，敦泰(3545)、天鈺也呈現跳躍式成長，也賺進約1.5個股本，業者也紛紛示警產能將一路缺到年底、甚至是明年，加上業者在產能緊張下，對於產品擇優生產，對於ASP、毛利率帶來強而有力支撐，整體驅動IC需求下半年「欲小不易」!

聯詠上半年營收604.78億元，年增加70.36%，稅後純益156.61億元，年增加228%，每股淨利為25.74元，上半年大賺逾2.5個股本，毛利率47.41%，年增14.06個百分點。

聯詠因第三季進入旺季備貨，看好DDI和SOC(系統單晶片)雙位數成長，就各品項成長率來說，LDDI(大尺寸DDI)大於SDDI(中小尺寸DDI)和SOC，且因為缺料關係，品牌廠將資源朝大尺寸挪移，需求端還是相當健康，有利於ASP。另外，因應成本上漲，聯詠也會針對DDI價格進行調漲，將有助於支撐毛利率維持高檔、延續第二季氣勢，站穩50%大關。聯詠也持續預警，產能緊張到第四季不會紓解，晶圓供給持續緊張，一直到2022年都無法滿足需求，所以短期需求強勁將持續。

另外，聯詠下半年在OLED產能將持續開出，目前手機客戶接受度很高，預計OLED滲透率會逐年提高，下半年出貨大於上半年，第三季出貨將創新高，除手機外，預計平板和筆電客戶也會採用。

敦泰上半年合併營收101.22億元，年增加78.29%，稅後淨利29.45億元、年增加1602%，每股淨利為14.67元，上半年就賺近1.5個股本。

敦泰下半年主要成長動能主要還是以手機TDDI為主，再來就是AMOLED觸控，去年約出貨3000萬顆，今年則會超過1億顆，另外就是光學式指紋辨識。敦泰看好下半年持續供不應求，目前供給缺口TDDI部分為20%，在目前持續供不應求的情況下，預估缺口縮小可能性極低，且在晶圓產能緊張下，敦泰為反映成本，下半年預期會再有被動性調漲、幅度調漲10~15%，整體出貨量則些微成長，第三季營收將有兩位數成長，在漲價且產能有限下擇優生產，毛利率將持續維持高檔。

天鈺上半年合併營收為98.74億元、年成長129.3%，歸屬母公司淨利25.14億元，相較2020年同期大幅成長2245.8%，每股淨利達15.35元，上半年就賺進超過1.5個股本，平均毛利率44.0%、年增25.1個百分點。

天鈺下半年受惠WiFi 6、電子書及快充等終端需求仍持續成長，將帶動PMIC(電源管理IC)及驅動IC下半年出貨持續成長。除既有PMIC外，天鈺TDDI在第三季將有明顯貢獻，目前的客戶是一家滿大的韓系客戶，AMOLED穿戴式產品也會在第三季放量，手機相關產品在第四季導入。

儘管下半年Chromebook、中小尺寸電視需求面臨放緩，主要是因原料上揚、面板價格喊漲，品牌廠將重心轉往商用筆電或是大尺寸電視，所以Chromebook的缺口將由商用筆電補上，DDI需求持續暢旺，加上大尺寸電視需求提升，面板廠願意生產解析較高的產品，預期HD將成電視的解析度主流，並將刺激DDI需求，有鑑於此，DDI廠下半年將持續受益大尺寸面板與較高解析度的趨勢，持續受惠。

儘管意識到大陸面板廠商正專注於OLED面板的產能擴張，但分析師認為，OLED、DDI對於邏輯計算能力、類比整合技術要求較高，且，晶片設計廠商須與面板廠進行良好配合以並取得足夠的晶圓產能，大陸面板商目前的成品良率較低，且晶圓代工廠28奈米產能明顯不足，故對台系DDI廠尚未構成明顯威脅。