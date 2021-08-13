明志科大材料系助理教授黃裕清與台大材料系教授林唯芳共同組成研究團隊，並攜手國內太陽能產業龍頭「聯合再生能源股份有限公司」，投入「鈣鈦礦／矽晶疊層太陽能電池量產技術」產學合作研發，在材料與製程技術上取得重大突破，可進一步提升光電轉換效率達26％以上。

近年來，次世代鈣鈦礦太陽能電池技術發展，為突破現有矽晶光電轉換效率極限迎來新的曙光。由於全球能源短缺與環境污染等問題，如何提升再生能源佔比成為能源議題上的共同目標，而我國也正積極推動能源轉型，規劃於2025年再生能源佔比須達25％以上，其中，太陽光電為最重要之發展主力。

除此之外，黃裕清所率領之研究團隊亦取得重要學術成果。藉由新穎之鈣鈦礦前驅物配方與製程技術研發，他們突破了大面積鈣鈦礦太陽電池膜層不均勻，且需於氮氣環境下長時間熱處理之技術瓶頸，開發可於空氣中快速生產大面積高效率鈣鈦礦太陽能電池技術。這項研究成果登上國際能源研究頂級期刊「Advanced Energy Materials」，並獲選為當期之期刊封底，其重要性可見一斑。

該研究團隊以近紅外光加熱技術搭配狹縫塗佈製程，能在18秒內塗佈12公分×12公分之均勻大面積鈣鈦礦薄膜，且不再需額外之熱處理程序；此外，該團隊亦展示了全狹縫塗佈法製備鈣鈦礦太陽能電池技術，各膜層皆可於1分鐘內自動化完成。這些技術的開發不僅加速了次世代鈣鈦礦太陽能電池商業化腳步，更為再生能源領域揭示了量產技術的全新可能。