澎湃新聞報導，大陸外交部13日新冠病毒科學溯源專題吹風會，中國工程院院士、傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國表示，從生物安全角度，傳染病疫情可分三類：自然性（Natural）、事故性（Accidental）和蓄意性（Deliberate）。諸多證據表明：新冠疫情不具有蓄意性、事故性特徵，而是自然發生的傳染病。

徐建國強調，新冠疫情不具有蓄意性傳染病疫情特徵，也不具有事故性傳染病疫情特徵。蓄意性傳染病疫情是蓄意製備、釋放、擴散病原體，引發疫情，是有意為之的生物恐怖事件。涉及的病原體包括已知烈性病原體、人工製造、人工改造的病原體。新冠病毒不具有人工製造和改造的特徵。

文獻報導過的多起使用已知烈性病原體、蓄意製造的傳染病疫情，發生在美國。如1984年美國俄勒岡州沃斯科縣達爾斯羅傑尼希教蓄意釋放沙門氏菌，1996年美國德州達拉斯某臨床實驗室工作人員蓄意釋放該實驗室保存的志賀氏菌，2001年美國軍隊微生物研究人員導致的炭疽郵件事件等。

徐建國指出，新冠病毒不可能是人工製造的，也不可能是將蝙蝠新冠病毒人工改造後形成的。當前，一些實驗室可以使用反向遺傳學方法，依照公布的病毒序列，構建新冠以及其他病毒的感染性克隆。但並不意味可以製造世界上尚不存在的新病毒，迄今為止，世界上沒有一種病原體是人工製造。沒有一個實驗室具有設計、製造地球上並不存在的全新病毒、全新細菌的能力。

因此，新冠病毒是科學家製造的傳言是危言聳聽，違背科學常識的。把人工製造新的病毒和人工合成已知病毒混為一談。

徐建國指出，新冠病毒是自然源性的。只不過我們還沒有發現它的動物宿主。