中共全國人大常委會法工委今舉行記者會，通報17日常委會會議擬審議的法律草案。法工委發言人臧鐵偉表示，在優化生育政策方面，人口與計劃生育法修正草案的主要規定包括國家提倡適齡婚育、優生優育，實施一對夫妻可以生育三個子女政策。以及取消社會撫養費，刪除與三孩生育政策不適應的規定。

臧鐵偉表示，在優化生育政策方面，人口與計劃生育法修正草案的主要規定包括：一，國家採取綜合措施，推動實現適度生育水準，優化人口結構，促進人口長期均衡發展。二，國家提倡適齡婚育、優生優育，實施一對夫妻可以生育三個子女政策。三是取消社會撫養費，刪除與三孩生育政策不適應的規定。

修正草案主要提出如下幾方面積極生育支持措施：一是國家採取支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。二是要求醫療衛生機構開展圍孕期、孕產期保健服務，加強對嬰幼兒照護的支持和指導。三是推動建立普惠托育服務體系，提高嬰幼兒家庭獲得服務的可及性和公平性，規範托育服務。四是支持有條件的地方探索設立父母育兒假。五是在居住社區建設嬰幼兒活動場所及配套服務設施，在公共場所、工作場所按規定配置母嬰設施。

本次全國人大常委會會議將於8月17日至20日在北京舉行。