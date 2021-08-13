台灣籍男子信奇（右起）與澳門伴侶阿古經台北高等行政法院於今年5月6日宣判勝訴後，13日在台灣伴侶權益推動聯盟律師團的陪同下，前往中正戶政事務所登記結婚，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。（羅永銘攝）

台灣籍男子信奇（右起）與澳門伴侶阿古，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判勝訴後，13日在台灣伴侶權益推動聯盟律師團的陪同下，前往中正戶政事務所登記結婚，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。（羅永銘攝）

阿古與信奇2人選在七夕前一刻完成登記，但也呼籲應廢除違法函釋，讓上百對跨國同婚伴侶得已順利結婚。（林良齊攝）

「司法院釋字第七四八號解釋施行法」（同婚專法）於2019年5月22日公告，當年就有許多同性伴侶完成登記，但宥於「涉外民事法」規範，只要另一方的國家不允許同性婚姻就無法在台灣完成登記，歷經2年多的訴訟過程，終於經行政法院判決確定，阿古與信奇2人選在七夕前一刻完成登記，但也呼籲應廢除違法函釋，讓上百對跨國同婚伴侶得已順利結婚。

阿古與信奇在2019年11月首次赴高雄市戶政事務所登記遭拒絕後，也前往台北市中正區戶政事務所登記再遭拒絕因而開啟訴願、行政訴訟，判決日前出爐，行政機關未上訴因而定讞確定，今天持判決確定書等相關文件前往登記。

2人的戒指在多年前已為雙方戴上、上面也有許多磨損的痕跡，雖然今天才順利結婚，雙方直呼，「心情十分複雜」，因為還有許多跨國同婚伴侶無法結婚，因此也未大肆慶祝。

伴侶盟律師許秀雯表示，雖然阿古與信奇透過訴願得已結婚，但仍有許多跨國伴侶無法結婚，呼籲應盡速全面開放，讓更多想結婚的人可以結婚，如果行政部門再不積極改正，將提起國賠訴訟，要求賠償損失。

伴侶盟秘書長簡至潔說，現在至少還有300多對跨國同婚等待跨國同婚，還有伴侶因而被迫變性結婚、配偶因疫情無法入境，就算入境也難以工作，要求政府應在9月前有具體回應，否則會等監察院調查報告出來後再提國賠訴訟。