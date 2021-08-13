隔晚美股反覆收高，道指和標指再創新高。不過港股13日早盤表現反覆，一度挫近300點。

恒指開盤跌221點，失10日線（約26354點），早盤曾轉升4點，見26521點半日高，之後賣壓轉強，曾挫299點，見26218點半日低。恒指中午收報26331點，跌185點或0.7％。

國企指數報9367點，跌97點或1％。科技指數挫2.1％，報6579點。

大市成交額673.09億港元。

騰訊跌2.8％，半日成交57.74億港元居首。中移動中期多賺6％，早盤升2.9％為表現最好藍籌。