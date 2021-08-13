東京奧運男子羽球雙打金牌組合「麟洋配」吸引到廠商上門尋求代言，不過因為本身具有土地銀行行員身份，受到《公務人員服務法》之約束，最後財政部出手以「個案」方式解套。時代力量黨團今天召開記者會，呼籲公務員兼職應該做通盤檢討，以個案方式解套，並非長久之計。

時代力量立委王婉諭說，財政部放行「麟洋配」獲得代言機會值得鼓勵，但是之前也發生過交通警察石明謹被檢舉違法兼職球評，台大醫師林氏璧身兼旅遊部落客被記過，只用個案方式解套，並非長久之計。

王婉瑜認為，公務員斜槓的狀態是逐漸普遍的現象，法律過時無法與時俱進，無法處理新世代生活的多樣性，恐怕會影響他們發展的可能性，對國家整體來說也不是好事。以「麟洋配」來說受到限制無法做代言，對於運動員個人發展與國家推動運動風氣都受到影響。我們希望全面檢討公務人員所受到《公服法》的限制，朝長期規劃方向而非透過個案解決。

時代力量立委陳椒華說，公務人員兼職與規範的問題，希望能從制度面、實務面、法律管核面做通盤檢討修改。上次修正《公服法》已經是2000年的事情，法律應該與時俱進，不論第13條提到的經營商業、第14條所提到的兼任業務定義與範圍以及其他相關規範，都需要從現在生活方式的觀點做全面重新檢視，不應該完全限制從事與職務無關的兼職。

陳椒華表示，只要其行為與自身公務無關，亦無職權上圖利，不影響正職工作時間，不造成機關形象破壞，我們應該要為公務人員建立新的制度。這其中該包含與企業合作方式、內部提出兼職申請的審核機制、允許的兼職時間與內容限制、迴避不當利益或職權上圖利、防止公務資訊洩漏等相關規範都訂好，讓全體公務人員有機會在合乎法令規範下實施正職以外的夢想，創造自己多樣的斜槓人生。