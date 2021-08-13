新北市汐止區馨生產後護理之家傳出1名員工肺結核確診，經新北市衛生局證實，5月底接獲通知後已匡列26個嬰孩，均安排X光檢查及預防性投藥9個月，第12個月後會再安排1次X光檢查。產後護理之家今（13日）發布6點聲明，針對這次肺結核感染事件說明。

馨生產後護理之家表示，一、中心自新冠肺炎疫情爆發以來，謹守防疫措施，嚴格管控傳染風險，並且定期依主管機關規定健康檢查，均合乎規定。

二、中心於今年4月接獲新北市衛生單位通知個案同仁經診斷為結核病時，該同仁已請假休養在家，未進中心出勤。

三、 新北市衛生局於今年5月請感染科專家到中心評估現場環境及推斷可傳染期並匡列有長時間接觸史有需要追蹤的被照顧人員。

四、結核病為細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒，在可傳染期間與結核病個案於密閉空間長時間接觸則匡列為接觸者。

五、 新北市衛生局認為今年5月分處新冠肺炎疫情大爆發期間，考量新冠肺炎危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢疫所感染新冠肺炎的可能性。

六、中心秉持嚴守感染管控規範，關心所有媽媽與寶寶、全體同仁及其家人，中心環境皆依規定進行清潔與消毒，以確保中心所有住民及護理人員健康。