副總統賴清德今接見美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅時表示，蔡總統對兩岸關係的政策是善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力底下屈服，並秉持「和平、對等、民主、對話」四原則維持兩岸互動，這是政府在處理兩岸非常重要的價值，也是台灣人民的心聲。

賴清德副總統致詞時指出，1992年孫處長初次來到台灣從事外交工作，是當時AIT最年輕的外交人員，30年後回來已是AIT處長。相信孫處長有許多老朋友在台灣，未來工作也會認識更多的新朋友，更重要的是，會更進一步瞭解今天的台灣與30年前有所不同，變得更加多元、活潑及有動力。

他認為，以孫處長對台灣的了解，一定可以對未來台美關係做出更具體的貢獻。

副總統指出，這幾年來，台美關係有長足的進步。包括在《臺灣關係法》基礎上，美國多次強調對台灣的「六項保證」，也通過了《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法案》及《2019年臺灣友邦國際保護及加強倡議法案》等，同時減少台美兩國政府官員互訪的限制。

他說，拜登政府上任之後，也捐贈了250萬劑疫苗，協助台灣度過這次疫情危機。他認為這對未來台美關係的增進非常有幫助。

談到台美關係的提升，副總統舉例，包括成立台美「印太民主治理諮商」，在區域內共同推廣民主與人權等普世價值，也成功推動台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），將關注的議題與領域，擴展到全球更多區域。此外，台美兩國官員互訪的層級愈來愈高，也是雙方關係穩定進展的象徵。

副總統並感謝拜登政府多次在國際場合中，肯定台灣是國際社會上一股良善的力量，並且聯合理念相近國家在多個國際場域，共同表達對台海和平與穩定的重視。這正是台灣人民所期待的正義之聲，也彰顯了民主國家間善的循環。面對中國的威脅，拜登總統也在重要的場合，包括今年的美日、美韓及G7峰會的聯合聲明，特別提到台海穩定的重要性，對台灣社會、兩岸發展及印太和平，都非常有幫助。

賴清德談到，面對國際越來越多的挑戰，包括氣候變遷、提供全球安全可信賴的產業鏈、這波COVID-19疫情及未來傳染病挑戰，以及中國對民主秩序的破壞，都需要美國結合民主陣營國家共同解決；台灣非常希望能夠成為積極、有貢獻的一員。

他說，很高興看到美國已經宣布要重回「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26屆締約方大會（COP26），以及拜登總統宣布召開民主高峰會，邀請民主陣營國家參加，這對國際的穩定、進步、和平很有幫助。