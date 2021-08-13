行政院規畫推出「振興5倍券」，刺激內需消費。業者業期待有效提振買氣，圖為民眾排隊登錄實聯制進入賣場購物。（資料照/王英豪攝）

行政院為了振興經濟，將比照去年3倍券模式發放5倍券，雖外界期待發放現金，但政院不妥協，惟綠營建議應擴大免付1000元兌換振興券的適用對象，傳出政院可能納入考量，未來除原本中低收戶者可免付1000元領券，今年受疫情衝擊的民眾也會納入，預計將有超過900萬人受惠。

行政院長蘇貞昌將於16日上午9點，與民進黨立院黨團總召柯建銘邀黨籍立委赴行政院說明5倍券。關於外界對於5倍券的相關疑惑，以下為《中時新聞網》整理截至12日止政府的相關說明：

●免付千元換券?

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰說，去年發放3倍券，讓中低收入戶等弱勢族群不需花1000元即可領取，目前還在討論免付1000元即可領取5倍券的對象，是否納入所有今年有領紓困4.0的民眾

●總統蔡英文是否支持5倍券

政院發言人羅秉成表示，整體來講總統對政院報告5倍券規劃和進度都支持也肯定，也希望國人支持。

●數位是否先行

羅秉成說，今年仍是紙本跟數位並行，數位先行還有所討論。

●為何不發現金

羅秉成指出，5倍券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。

●發放時間為何

民進黨團副幹事長黃世杰說，大約在9月底、10月初左右，至於使用時限，至少會有半年，讓大家有足夠時間花掉。

（資料來源：行政院12日會後記者會、中國時報)