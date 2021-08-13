這波大陸新冠疫情仍未退燒，包括南京祿口機場、上海浦東機場、海口美蘭機場等都成為疫情破口，都有地勤人員不慎染疫。如何加強防疫措施，成為大陸衛生單位極為關注的問題。

針對當前疫情防控形勢和人群流行特徵，大陸國家衛生健康委會同有關部門對戴口罩指引和重點場所重點單位重點人群防護指南進行了修訂，形成了《公眾和重點職業人群戴口罩指引（2021年8月版）》和《重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（2021年8月版）》。

★對入境航班、機場保潔人員、司機等高風險崗位有哪些防護要求？

機場保潔人員、境外和境內航班保潔人員和機場司機等是高風險崗位人員，也是近期疫情暴露出的薄弱環節。針對上述問題，本次指南修訂從疫苗接種、核酸檢測和個人防護等方面提出更加嚴格的防疫措施。

具體包括：一是主動接種疫苗，定期接受核酸檢測。二是工作期間非必要不接觸其他崗位的人員、非必要不去入境航空器和進口貨物等高風險等級場所。三是清潔消毒過程中應按照相應規範、指南使用合適的消毒劑以確保消毒效果有效。

四是保障入境航班的保潔人員和司機崗位和休息區域等應固定，避免混用和混流。五是入境航班或國內航班始發地所在城市存在中、高風險地區的保潔人員收集的垃圾、廢物應按相關規定統一處理。

★對機場裝卸工人等工種的管理，有哪些新舉措？

機場裝卸工人尤其是負責國際冷鏈貨物和中、高風險普通貨物裝卸的人員是高風險崗位人員，主要從管理和個人防護兩個方面提出防疫要求。一是工作人員疫苗接種做到應接盡接，定期進行核酸檢測。二是機場貨物裝卸工作人員的不同活動區域應予以區分標記，保證物理隔離，相互不應交叉。

三是地面貨物裝卸、轉運、分揀、搬運等操作人員應按貨運航班風險及貨物類型進行區分，人員應相對固定，避免混排。四是按照不同的風險等級實施差異化個體防護標準。直接接觸國際冷鏈貨物、國際中、高風險普通貨物的裝卸人員，應穿戴顆粒物防護口罩、一次性醫用橡膠或丁腈手套、一次性條形帽、護目鏡或面屏。

★對跨境鐵路客運和道路客運等有哪些新的防控要求？

一是工作人員疫苗接種做到應接盡接，接種疫苗後仍需注意個人防護。二是細化提升不同崗位工作人員的防護等級。對於負責入境火車或汽車的司機、乘務員、保潔員、搬運員等，在工作期間全程戴顆粒物防護口罩，戴一次性手套；其他工作人員工作期間全程戴醫用外科口罩或更高防護級別口罩，戴一次性手套。三是通過合理組織運力，限制售票、包車團組人數等措施，分區分級控制鐵路和道路客運的客座率。

★對口岸、碼頭、機場等高風險場所，有哪些新的防控要求？

口岸、碼頭、機場等高風險場所是「人、物、環境同防」的重點和難點，也是導致近期聚集性疫情暴發關鍵風險點。對此類場所，一是加強入境人員和車輛信息管理，確保閉環式「點對點、一站式」轉運和無縫對接，實現從「國門」到「家門」閉環式管理。

二是加強入境貨物檢測和消毒，強化冷鏈物品追溯管理，並做好檢測和消毒等工作落實情況的檢查，定期進行督導和抽檢評估。三是強化工作人員的管理，工作人員疫苗接種做到應接盡接，按照不同的風險等級實施差異化個體防護標準。高風險崗位人員要相對固定，登記造冊，實行閉環或封閉管理，增加核酸檢測的頻次。

★對市內遊船（觀光船）有哪些防控要求？

市內遊船（觀光船）是此次指南修訂新增的場所，主要的風險點是人員聚集、空間狹小且相對密閉。基於上述特點，一是宜停止使用全封閉的遊船（觀光船）；二是通過體溫檢測和健康碼核驗等措施防止有症狀者或來自中高風險地區人員進入；三是採取預約購票、間隔就坐等方式降低人員的密度；四是遊船（觀光船）內人員全程佩戴口罩。此外，遊船（觀光船）要繼續落實好通風換氣、清潔消毒等防護措施。

★對旅遊景點開放或半開放演出場所有哪些防控要求？

近期大陸一些城市的疫情與旅遊景點開放或半開放演出場所密切相關。可能的原因是在此類場所公眾放鬆了個人防護，同時場所未有效控制觀眾數量，增加了暴發聚集性疫情的風險。

針對上述問題，一是做好入場檢測登記，嚴格門崗管控，對入場人員實行核驗健康碼和體溫檢測「雙登記」，正常者方可進入。二是工作人員疫苗接種做到應接盡接，建立工作人員健康監測制度，有症狀及時就醫。

三是嚴格執行人員預約限流措施，推廣在線實名制購票及電子票，鼓勵使用在線支付，盡量減少直接接觸。四是加強現場巡查，安排專人做好演出現場管理，提醒觀眾正確佩戴口罩，對號入座，保持安全距離。取消演出前後的現場互動環節。

★對建築工地等場所有哪些防控要求？

建築工地的主要風險是人員流動性大，易聚集，鷹架工、鋼筋工等戶外作業工種人員防護不到位。針對上述問題，一是工作人員疫苗接種做到應接盡接，接種疫苗後仍需注意個人防護。二是做好工作人員健康監測，如出現可疑症狀應及時就醫。

三是加強來訪人員管理，體溫檢測、核驗健康碼並進行登記，正常者方可進入。四是優化施工工藝和工序銜接，降低施工現場不同作業隊伍人員流動，減少人員聚集。五是加強作業崗位工作人員個體防護。