美國食品藥物管理局（FDA）12日正式批准，曾接受器官移植或其他免疫系統較弱的族群，得以施打第3劑的莫德納或輝瑞疫苗，以防止遭到Delta變種病毒的感染。

報導指出，為避免Delta變種病毒帶來新一波的大流行危機，以色列與德國或計畫、或正式實施第3劑疫苗的注射。不過，加打第3劑疫苗是福是禍，科學界也未有定論，因此是否該施打加強針一直存在著爭議。

輝瑞表示，其與BioNTech研發的疫苗，效力將隨著時間推移而下降。根據研究證實，在接受第2劑疫苗的4個月後，效力已由96%的高峰下滑到84%左右。莫德納也認為，不論如何最終還是要加打補強針；畢竟Delta變種病毒已在接種2劑的族群中造成突破性感染。

因此，FDA於12日修改疫苗的緊急使用授權，允許部分族群施打加強劑；特別是接受實體器官移植的患者，以及確診免疫功能低下的患者。

不過，由於全球大多數國家連第1劑在哪都還不知道，富裕國家因完整接種疫苗者傳出感染，以及對疫苗效力減弱的憂慮，便貿然敲定施打第3劑疫苗，恐讓貧窮國家更難取得疫苗。

世界衛生組織日前就呼籲，至少在2021年9月底之前，富裕國家應該暫停加強劑的施打。

事實上，由於Delta變種病毒正在全美肆虐，美國新冠病毒確診病例已飆升到6個月前的最高水平。衛生官員更警告，免疫系統較差的族群可能無法透過單純的2劑疫苗，就取得完整的保護。在這樣的情勢之下，華府自然不願暫停加強針的施打。

不過，由於需要監管機構完全授權或修改緊急使用批准，官員才能真正施打第3劑疫苗；因此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將於當地時間13日(台灣時間14日)開會討論，以決定免疫功能低下的族群是否能加打第3劑疫苗。

但顯而易見的是，疫苗製造商將因加強針的施打而獲利，並帶動其股價上揚。