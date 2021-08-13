【旅奇傳媒/編輯部報導】時序漸入初秋，又來到適合泡湯的季節，隨著疫情降級，這時來趟溫潤舒暢的溫泉之旅，舒緩緊張的身心，還可增進新陳代謝，對免疫力提升也很有幫助。台灣的溫泉資源豐富，全台泡湯勝地選擇相當多。

其中溫泉之鄉-礁溪溫泉，在交通部觀光局舉辦「2020~2021台灣好湯溫泉區金泉獎-十泉十美」，全國溫泉區中脫穎而出，獲金獎殊榮。

▲礁溪溫泉在2020~2021台灣好湯評比奪冠。 圖：礁溪鄉公所／提供

2021台灣好湯 評比第一名

每2年舉辦一次台灣溫泉界最高榮耀「金泉獎」評比活動，年度計有最佳新創獎等七個獎項，其中「金泉獎」最大綜合獎「十泉十美獎」，全台各溫泉區在經過激烈票選及專家評審後，由「礁溪溫泉」獲第一名。交通部原訂頒獎典禮因配合防疫措施取消，此次網路票選「礁溪溫泉」以31萬7274票，贏第二名苗栗泰安溫泉3萬多票，現勘評比主軸則以溫泉區發展協力、CP值感受、溫泉觀光友善環境、溫泉旅遊行程規劃、溫泉區貼心服務等為評選標準。

▲礁溪溫泉榮獲「2020~2021台灣好湯溫泉區金泉獎-十泉十美」金獎。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲礁溪鄉鄉長張永德，歡迎大家到礁溪泡好湯。 圖：礁溪鄉公所／提供

網友票選 最愛溫泉勝地

針對此次礁溪獲獎，礁溪鄉鄉長張永德表示：礁溪鄉好山好水，「觀光立鄉」一直是礁溪的發展重心。此次獲得全國2021台灣好湯十泉十美大獎，特別感謝林姿妙縣長率領的縣府團隊、宜蘭縣溫泉發展協會、宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣旅館公會、湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會，以及鄉內的旅宿業者、伴手禮業者、媒體朋友們同心協力。

還有宜蘭的鄉親、礁溪的鄉親動員家族親友為礁溪溫泉而努力，更感謝全國的朋友喜愛礁溪，共同讓「礁溪溫泉」赢得全國「2020~2021台灣好湯-十泉十美獎」殊榮。 段標/夢幻美人湯 越泡越美麗

▲礁溪的黃金湯泉。 圖：蔡文中／攝影、礁溪鄉公所／提供

礁溪擁有台灣面積最大的平地溫泉，水質具有PH7.5的碳酸氫鈉泉及含有「酚鈦鹼」成分，泉質色清無味，且具有美容養顏效果，洗後皮膚備感光滑柔細，具有鎮靜神經及擴張血管功效，素有「美人湯」的封號，堪稱台灣溫泉之極品，有著「台灣原湯」的美稱。

近年各大國際溫泉飯店相繼進駐，以及各式風格的創意溫泉旅宿林立，風格多元，加上便利的交通，讓礁溪成為國人泡湯度假的人氣勝地。

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