快艇官方今天宣布與當家球星完成續約，雖然沒有提到合約內容，但根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導指出，快艇以4年總值1.763億美元的合約留下里歐納德，第4年屬於球員選項。

快艇營運副總裁佛蘭克表示，我們渴望能與里歐納德攜手作戰，從現在開始我們將全力幫助他恢復健康身體，期待新球季能看到他重新回到球場。

NBA薪資專家馬克斯隨即跟進指出，里歐納德未來4年的年薪分別是3934萬美元、4249萬美元、4564萬美元以及4878萬美元。由於里歐納德是以自由球員身份續留快艇，所以快艇無法在21-22賽季申請傷病特例。

今年自由市場開放前里歐納德沒有執行21-22賽季3600萬美元的球員選項來試試水溫，當時就盛傳里歐納德有可能和快艇商討新的合約續留洛杉磯，而里歐納德沒有選擇簽下1+1的短期合約，而是選擇4年長約，看起來是想要長留快艇，幫助球隊完成奪冠霸業。

今年快艇與爵士的西區季後賽次輪第4戰，里歐納德右膝重創，缺席了接下來的賽事，快艇在過了爵士這關之後，西區決賽2比4不敵太陽。7月中旬快艇公布里歐納德接受右膝前十字韌帶手術，這個傷勢讓里歐納德必須休養好長一段時間，而且也沒有回歸的時間表，但外界預估里歐納德恐將缺席21-22賽季大部分時間。

今年季後賽里歐納德表現得相當出色，腳出場均30.4分、7.7籃板、4.4助攻、2.1抄截的數據，投籃命中率高達57.3%。里歐納德一度認為快艇醫療團隊錯估他的傷勢，導致雙方關係陷入緊張狀態，外界也認為里歐納德有可能循著杜蘭特當年模式離開勇士，然而里歐納德最終選擇留在快艇，看來他沒有杜蘭特的果斷與霸氣，也或許快艇展現出最佳誠意留人。