潭子區嘉仁里仁愛路二段道路，因側溝老舊、排水功能不良亟待改善。（陳淑娥攝）

潭子區嘉仁里仁愛路二段道路，因側溝老舊、排水功能不良亟待改善。（陳淑娥攝）

潭子區嘉仁里仁愛路二段側溝老舊、排水功能不良，立委楊瓊瓔前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子區嘉仁里仁愛路二段（福潭路至福貴路）道路因側溝老舊，居民擔心大雨來臨恐影響排水，甚至造成積淹水情況。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、嘉仁里長林瑞文接獲陳情13日現場勘查，台中市建設局同意辦理道路兩側水溝整修，長度約400公尺，工程經費200萬元。

嘉仁里長林瑞文指出，仁愛路二段雨水下水道工程接近尾聲，剩7處水溝插管進集水井及最後全面路面AC刨舖，近日豪大雨，也看出初步成果，感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員協助爭取1500萬元施作雨水下水道工程。但道路兩側水溝年久失修，溝底及溝牆破損非常嚴重，也出現路面掏空情形，希望市府可以配合雨水下水道工程，一併辦理全段整修。

區長林國聲表示，側溝老舊、排水功能不良，若大雨來臨短時間內恐無法有效排水，將會影響到周圍民眾生活品質，如今雨水下水道即將順利完工，若側溝也一併完成整修，將更可預防強降雨所帶來的雨勢。

市議員賴朝國強調，潭子區仁愛路二段211巷附近的仁愛路段，因地勢低漥，排水不及，以往遇雨即淹，造成居民通行不便，並影響生命財產等安全，在立委楊瓊瓔協助爭取內政部營建署雨水下水道工程經費及林瑞文里長協助與在地居民溝通，工程才得以順利推展，希望再透過側溝改善後可增加排水效益及減少附近居民因積淹水造成生命及財產之損失。

台中市建設局養護工程處總工程司林昶穆指出，潭子區仁愛路二段道路側溝，排水系統老舊破損，豪大雨來襲時常因排洪不及而發生溢淹災情，目前水利局施作雨水下水道幹線已接近完工，為避免完工後因側溝改善工程又需挖掘路面，會和水利局協調工序及完工時間，儘速一併辦理兩側側溝整修，預計整修長度400公尺，工程經費約200萬元，10月底完工，未來仁愛路二段周邊雨水可迅速流至排水系統，並匯入主幹管向下游排放，將有效改善仁愛路二段周遭積淹水狀況，達成該地區排水系統改善目標。

楊瓊瓔表示，感謝內政部營建署及市府水利局、建設局在經費上的大力支持，讓本案工程計畫能得以順利推動；完工後除了改善積水問題、使排水系統更臻完善外，亦重新鋪設路面，維護市民朋友行車安全，以達保障市民生命財產與生活品質目標。