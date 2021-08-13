台北捷運三鶯線工程疑剝削印尼勞工，不僅加班超時，薪資更低於基本工資。時代力量立委邱顯智及台灣國際勞工協會（TIWA）偕同受害移工，今天共同召開記者會揭露捷運三鶯線工程的惡劣勞動條件，並呼籲勞動部應積極協助相關受害移工，對工程標案進行全面勞動檢查。

邱顯智表示，在三鶯線捷運系統計畫統包工程中，共有台灣榮工工程股份有限公司、義大利ANSALDO STS S.p.A.公司、日本株式會社日立製作所共同得標。在榮工部分，又與印尼國營營造業者維卡（PT. Wijaya Karya）合作承攬建造。

台灣國際勞工協會於本月8日接獲由榮工公司引進、於台灣從事三鶯線捷運工程的印尼移工申訴，他們的薪資是由印尼維卡以印尼盾直接發放至印尼帳戶，每月本薪只有9677元台幣，每月加班時數最高達176小時，且每小時加班費僅有47元台幣加班費，不但超過台灣法令規定的每月加班上限46小時，薪資及加班費更遠低於台灣法令明文規定的基本工資。

台灣國際勞工協會專員許淳淮表示，這些三鶯線捷運的印尼移工在印尼的時候，都與印尼維卡簽署勞動契約，該份勞動契約載明，每月薪資為印尼盾「5條」，約台幣一萬元，每週正常工作六天，每小時的加班費為22000印尼盾，約台幣47元。

許淳淮表示，由申訴印尼勞工提供的薪資單中可見，每月本薪約僅有9677元台幣，每小時的加班費約台幣47元。因此就算他們月加班時數高達176小時，領到的全部薪資也只有18000元台幣，不但違反諸多勞動法令，且與基本工資規定標準相差甚遠。薪資單皆為印尼文，而全部薪資皆是由印尼維卡直接發放至移工印尼的帳戶，而非引進移工的榮工公司。

台灣國際勞工協會理事長陳素香表示，在行政院公共工程員會的文件中顯示印尼維卡與台灣的榮工公司，是以合作承攬關係共同負責台北捷運三鶯線的建造。但問題是，到底合作的模式是什麼？榮工公司是否作為印尼維卡的人頭公司，幫印尼維卡違反法令引進印尼移工，是否為血汗剝削移工的合謀者？

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組胡欣野專門委員表示，知悉相關案件，目前地方政府正在處理當中，目前看起來會涉及到未達基本工資、加班超時、沒有依照應有的加班費進行給付。依照就業服務法相關法規，特別是公共工程，依照法規雇主事實上就是榮工，應負責任。又依照勞基法第22條，必須依照法定通用貨幣作給付，也就是新台幣，使用印尼盾與規定不和。在地方政府裁罰後，用一比一的比例，廢止聘僱許可，並協助移工進行轉出。而移工宿舍若違反規定也會有相關處分。