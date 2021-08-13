因炫富牽扯中國紅十字會名譟一時，又因開設賭場坐牢，甫於2019年7月出獄的網紅郭美美，今年3月再因販售有毒、有害食品吃官司，13日上午9時30分，上海鐵路運輸法院（上鐵法院）開庭，公開審理被告郭美美、汪鄒雅銷售有毒、有害食品一案。

檢方公訴指出，被告郭美美、汪鄒雅分別自2021年1月、2月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖，可能非法添加西布曲明的情況下，仍各自以每盒699元等單價對外銷售。

至案發，被告郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款7萬餘元（人民幣，下同）。期間，被告郭美美還幫助被告汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款2796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中檢出西布曲明成分。

公訴機關認為，被告郭美美、汪鄒雅的行為均已構成銷售有毒、有害食品罪。

庭審中，針對公訴機關的指控，被告郭美美、汪鄒雅及其委託的律師進行辯護，充分行使其相關訴訟權利。

庭審結束後，上鐵法院將擇期宣判。部分市人大代表、市政協委員、上鐵法院特邀監督員旁聽了案件的審理。