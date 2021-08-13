萬象舞廳老闆曾正義為爭討工作權，不惜聯合不同娛樂產業，籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

去年在新冠肺炎疫情中，率6都之先復業的台南市萬象舞廳，今年苦等不到中央解除禁令，聯合台南市多家娛樂場所業者再度出招，32人籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」，成為全台首家綜合性育樂產業社團，取得立案證書，預計17日揭牌，號召全台娛樂場所業者響應爭討工作權。

台南市萬象舞廳去年5月17日在疫情中成為6都最先復業的娛樂場所經營者。今年因為萬華阿公店事件，政府擴大停業全台17處休閒娛樂場所，長達3個月仍未解除禁令，業者撐不住，決定籌組社團自救。

台南市以萬象舞廳為首，聯合舞廳、酒店、夜店、汽車旅館與遊藝場等娛樂場所業者加入，組成「台南市育樂事業商業權益促進會」，萬象舞廳老闆曾正義擔任理事長，找來32個創會會員，12日由台南市社會局取得社團立案證明，預計17日揭牌，找來5名台南市議員擔任顧問，為業者發聲。

台灣去年因疫情將合法登記的舞廳、酒店勒令停業，很多店內小姐為了生存，只好出走，流竄入非法未登記列管的小吃部、理容院，待合法店家獲准復業，已找不回小姐上班，非法的店家生意隨之興起，合法登記的業者無形損失巨大，有苦難言。

今年再因非法經營的萬華「阿公店」散播疫情，全台17處易接觸傳染的休閒娛樂場所同時遭停業，取得政府登記的業者苦嘆「合法經營卻成弱勢團體，變成過街老鼠人人喊打」

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義表示，關閉合法，等於助長非法，去年疫情期間，有感於娛樂場所經營者恐成政治上的弱勢團體，想籌組單一公會或工會未果，今年跨行業聯合籌組社團，號召各縣市同業一起響應成立，團結為娛樂場所員工爭討工作權。

台南市社會局表示，依據人民團體法規定，只要有30人即可成立人民團體，「台南市育樂事業商業權益促進會」是台南市第1個由不同娛樂場所經營者籌組的社團。